Decisão inesperada da "BeIN Sports" sobre o jogo entre Egito e Bélgica

A seleção egípcia disputa amanhã, segunda-feira, sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, dando início à campanha dos Faraós no Grupo 7 do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Decisão curiosa

Em uma decisão surpreendente, a rede catariana “BeIN Sports” designou a tarefa de narrar a partida ao omanense Khalil Al-Balushi, bem como ao tunisiano Mohamed Mabrouki.

A emissora não designou nenhum dos comentaristas egípcios do canal para a partida, principalmente Ali Mohamed Ali, o que é incomum em grandes coberturas midiáticas, que geralmente se preocupam em atribuir as partidas das seleções a comentaristas do próprio país, o que gerou amplas questionamentos nos círculos esportivos egípcios.

O confronto será transmitido às 22h, horário do Cairo e de Meca, pela rede BeIN Sports, transmissora exclusiva do torneio na região do Oriente Médio e Norte da África, além do canal aberto argelino, que obteve os direitos de transmissão de um número limitado de jogos da Copa do Mundo.

A partida ganha importância excepcional por ser o primeiro teste dos Faraós na competição mundial, onde a seleção nacional busca um início forte diante de um adversário europeu de tradição, em um confronto que atrai grande interesse do público, em meio a esperanças de um desempenho de destaque que coloque o Egito no caminho da classificação para as oitavas de final.