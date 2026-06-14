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Decisão inesperada da "BeIN Sports" sobre o jogo entre Egito e Bélgica

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
Bélgica
Egito
EUA

É estranho

A seleção egípcia disputa amanhã, segunda-feira, sua primeira partida na Copa do Mundo de 2026 contra a Bélgica, dando início à campanha dos Faraós no Grupo 7 do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Decisão curiosa

Em uma decisão surpreendente, a rede catariana “BeIN Sports” designou a tarefa de narrar a partida ao omanense Khalil Al-Balushi, bem como ao tunisiano Mohamed Mabrouki.

A emissora não designou nenhum dos comentaristas egípcios do canal para a partida, principalmente Ali Mohamed Ali, o que é incomum em grandes coberturas midiáticas, que geralmente se preocupam em atribuir as partidas das seleções a comentaristas do próprio país, o que gerou amplas questionamentos nos círculos esportivos egípcios.

O confronto será transmitido às 22h, horário do Cairo e de Meca, pela rede BeIN Sports, transmissora exclusiva do torneio na região do Oriente Médio e Norte da África, além do canal aberto argelino, que obteve os direitos de transmissão de um número limitado de jogos da Copa do Mundo.

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Egito
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A partida ganha importância excepcional por ser o primeiro teste dos Faraós na competição mundial, onde a seleção nacional busca um início forte diante de um adversário europeu de tradição, em um confronto que atrai grande interesse do público, em meio a esperanças de um desempenho de destaque que coloque o Egito no caminho da classificação para as oitavas de final.

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