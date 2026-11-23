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A Roshn Saudi League caminha para aumentar o número de jogadores estrangeiros a partir da próxima temporada, 2027/28.

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Segundo o jornal Asharq Al-Awsat, que cita fontes exclusivas, existe uma tendência de aumentar o número de jogadores estrangeiros na Roshn Saudi League.

A publicação indicou que há várias opções em estudo, que vão desde ampliar o número de estrangeiros para 14, 16 ou 18 jogadores até eliminar o limite máximo e abrir as portas sem um teto definido, com a medida sujeita a regras regulatórias e financeiras rigorosas.

As fontes explicaram que a medida tem como objetivo incentivar o jogador saudita a buscar uma experiência no exterior, além de estimular a transferência de atletas locais dos grandes clubes para equipes com menor capacidade financeira, garantindo que tenham minutos regulares em campo e mais oportunidades de jogar.

O jornal destacou ainda que está em estudo um mecanismo de apoio financeiro aos clubes que contratarem jogadores sauditas com contrato em vigor vindos dos grandes clubes, para ajudá-los a cobrir os altos salários desses atletas, que superam a capacidade financeira das equipes com recursos limitados.

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O Asharq Al-Awsat também ressaltou que a Federação Saudita de Futebol enviou anteriormente um questionário oficial aos clubes para ouvir suas opiniões sobre formas de desenvolver o jogador local, o papel das categorias de base e as oportunidades de jogo, além de avaliar o impacto dos estrangeiros no nível dos atletas locais.

O momento escolhido para o questionário e o conteúdo de suas perguntas levantam dúvidas sobre se os resultados servirão de base para aprovar o aumento do número de estrangeiros na próxima temporada, sobretudo pelo foco direto na relação entre a presença de jogadores estrangeiros e a evolução do jogador saudita.