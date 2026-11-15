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Hussein Hamdy
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Decisão final: Wenger define sua posição sobre a derrubada de Infantino

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Arsène Wenger recusou um pedido de dirigentes da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) para disputar a eleição contra Gianni Infantino pela presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

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O lendário técnico francês, de 77 anos, havia despontado como um dos candidatos em potencial para derrubar Infantino, figura polêmica, nas eleições para a presidência da Fifa marcadas para o próximo mês de março.

De acordo com o jornal britânico "The Times", Wenger saiu da corrida presidencial, após consultas com dirigentes de destaque do futebol, em um duro golpe para os esforços da Uefa de trocar o atual presidente da Fifa.

A entidade europeia acreditava que o técnico francês representava um dos poucos nomes com credibilidade internacional suficiente para travar uma disputa séria contra o presidente atual.

Em contrapartida, as informações indicam que figuras de destaque dentro da Fifa incentivaram Wenger a não se candidatar, levando o ex-treinador do Arsenal a decidir, por fim, não disputar contra o homem que o nomeou para seu cargo atual.

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Wenger ocupa o cargo de chefe do departamento de desenvolvimento do futebol mundial da Fifa desde 2019, depois de ter encerrado, no ano anterior, sua trajetória excepcional de 22 anos à frente do Arsenal.

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A decisão de Wenger surgiu em meio ao aumento da tensão entre a Uefa e Infantino, por causa de uma proposta polêmica que previa a venda de participações comerciais nas próximas edições da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

O projeto, conhecido como "Fundação Fifa Forward", provocou uma ampla onda de objeções por parte das entidades de futebol ao redor do mundo, antes de ser abandonado por fim.

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Wenger havia se distanciado publicamente dessas propostas, afirmando que só tomou conhecimento delas por meio de reportagens da imprensa, e também celebrou o recuo.

A Uefa passou vários meses em busca de um concorrente com a credibilidade necessária para enfrentar Infantino, que ocupa a presidência da Fifa desde 2016.

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Apesar disso, Infantino, de 56 anos, conseguiu obter grande apoio das entidades de futebol da África e da Ásia, o que reforçou sua posição antes das eleições.

O dirigente de futebol japonês Kozo Tashima já anunciou sua intenção de concorrer contra Infantino, enquanto a Uefa ainda pode buscar outro candidato antes do prazo final para apresentação das candidaturas, na quarta-feira.

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Qualquer candidato que deseje disputar as eleições precisa obter o apoio de pelo menos cinco federações nacionais de futebol, e ficou decidido que a eleição será realizada no dia 18 de março, na capital marroquina, Rabat.

Wenger segue sendo uma das figuras mais respeitadas no mundo do futebol, depois de ter conduzido o Arsenal à conquista de três títulos da Premier League e sete títulos da Copa da Inglaterra, ao longo de sua trajetória excepcional com o clube.

Written byHussein Hamdy

Jornalista especializado em futebol mundial no Kooora

Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.

Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.

Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.

Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.

Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.

Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:

* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão

* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso

* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes

* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo

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