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Arsène Wenger recusou um pedido de dirigentes da União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) para disputar a eleição contra Gianni Infantino pela presidência da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

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O lendário técnico francês, de 77 anos, havia despontado como um dos candidatos em potencial para derrubar Infantino, figura polêmica, nas eleições para a presidência da Fifa marcadas para o próximo mês de março.

De acordo com o jornal britânico "The Times", Wenger saiu da corrida presidencial, após consultas com dirigentes de destaque do futebol, em um duro golpe para os esforços da Uefa de trocar o atual presidente da Fifa.

A entidade europeia acreditava que o técnico francês representava um dos poucos nomes com credibilidade internacional suficiente para travar uma disputa séria contra o presidente atual.

Em contrapartida, as informações indicam que figuras de destaque dentro da Fifa incentivaram Wenger a não se candidatar, levando o ex-treinador do Arsenal a decidir, por fim, não disputar contra o homem que o nomeou para seu cargo atual.

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Wenger ocupa o cargo de chefe do departamento de desenvolvimento do futebol mundial da Fifa desde 2019, depois de ter encerrado, no ano anterior, sua trajetória excepcional de 22 anos à frente do Arsenal.

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A decisão de Wenger surgiu em meio ao aumento da tensão entre a Uefa e Infantino, por causa de uma proposta polêmica que previa a venda de participações comerciais nas próximas edições da Copa do Mundo a investidores do setor privado.

O projeto, conhecido como "Fundação Fifa Forward", provocou uma ampla onda de objeções por parte das entidades de futebol ao redor do mundo, antes de ser abandonado por fim.

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Wenger havia se distanciado publicamente dessas propostas, afirmando que só tomou conhecimento delas por meio de reportagens da imprensa, e também celebrou o recuo.

A Uefa passou vários meses em busca de um concorrente com a credibilidade necessária para enfrentar Infantino, que ocupa a presidência da Fifa desde 2016.

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Apesar disso, Infantino, de 56 anos, conseguiu obter grande apoio das entidades de futebol da África e da Ásia, o que reforçou sua posição antes das eleições.

O dirigente de futebol japonês Kozo Tashima já anunciou sua intenção de concorrer contra Infantino, enquanto a Uefa ainda pode buscar outro candidato antes do prazo final para apresentação das candidaturas, na quarta-feira.

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Qualquer candidato que deseje disputar as eleições precisa obter o apoio de pelo menos cinco federações nacionais de futebol, e ficou decidido que a eleição será realizada no dia 18 de março, na capital marroquina, Rabat.

Wenger segue sendo uma das figuras mais respeitadas no mundo do futebol, depois de ter conduzido o Arsenal à conquista de três títulos da Premier League e sete títulos da Copa da Inglaterra, ao longo de sua trajetória excepcional com o clube.