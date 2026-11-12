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O Al-Nassr, da Arábia Saudita, escreve o ponto final na trajetória do holandês Marino Pusic, treinador do rival tradicional Al-Ahli, com o "elegante".

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O Al-Ahli recebe o Al-Nassr no dia 20 de novembro, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da Roshn Saudi League.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a diretoria do Al-Ahli trabalha atualmente para encontrar uma fórmula adequada a fim de encerrar a relação contratual com Bosic antes do aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Nassr.

No entanto, a situação no momento indica que o treinador holandês será o técnico do Al-Ahli no clássico contra o Al-Nassr, diante da falta de uma definição final dos procedimentos para a saída até agora.

A torcida do Al-Ahli havia lançado uma forte campanha nas redes sociais, intitulada (A saída de Bosic é a nossa exigência), com o objetivo de demitir o treinador holandês do cargo de técnico da equipe, em meio aos resultados negativos pelos quais vem passando atualmente.

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Essa campanha ganhou força no período recente, sobretudo após a dura derrota sofrida pelo "Al-Raqi" diante do Al-Shabab pelo placar de 6 a 1, na décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

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Bosic chegou ao cargo de técnico do Al-Ahli em agosto passado, assumindo a função como sucessor do alemão Matthias Jaissle, que deixou o clube de forma surpreendente para comandar o Newcastle United.

Desde que assumiu o comando da equipe de Jidá, Bosic disputou 18 partidas, nas quais conquistou 11 vitórias, contra dois empates, enquanto sofreu derrota em 5 ocasiões.

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O Al-Ahli ocupa a sexta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 21 pontos, obtidos em 7 vitórias e 4 derrotas, com uma diferença de 9 pontos completos para o Al-Hilal, que lidera a competição.

Por outro lado, o Al-Ahli ocupa a sexta posição no grupo do Oeste na Liga dos Campeões da Ásia de Elite, com 8 pontos, obtidos em duas vitórias e dois empates, sem sofrer qualquer derrota até agora.

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Já na Copa do Rei das Duas Mesquitas Sagradas, o Al-Ahli conseguiu avançar da fase de 32 times, após a vitória sobre o Al-Anwar pelo placar de 2 a 1, e se prepara para enfrentar o Al-Ula na segunda-feira, dia 11 de janeiro, no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, nas oitavas de final.

O "Al-Raqi" também se prepara para disputar a Supercopa da Arábia Saudita no Kuwait, onde enfrenta o Al-Qadsiah no dia 20 de dezembro, e, caso se classifique, enfrentará o vencedor da partida entre Al-Nassr e Al-Khaleej na final, no dia 23 do mesmo mês.

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Vale lembrar que o Al-Ahli iniciou sua preparação para a partida contra o Al-Nassr anteontem, quarta-feira, com a ausência de 5 jogadores que estão a serviço de suas seleções nacionais durante a atual data Fifa, com destaque para a dupla saudita Firas Al-Buraikan e Ziyad Al-Johani.

A lista também incluiu o ponta português Francisco Trincão, o zagueiro turco Merih Demiral, além do meio-campista francês Valentin Atangana.