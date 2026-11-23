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A África aguarda para esta terça-feira um veredito que pode encerrar um dos casos mais polêmicos da história do futebol africano, depois que fontes revelaram que há total confiança dentro da federação marroquina de que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) vai confirmar a seleção do Marrocos como campeã da Copa Africana de Nações.

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Segundo o jornal espanhol "Marca", o Marrocos está confiante de que manterá o título no caso que segue em aberto desde a final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos, disputada em 18 de janeiro, e que deixou de ser uma partida dentro de campo para se transformar em uma disputa judicial que já se arrasta há meses.

Em meados de março, a Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título do Senegal, que havia vencido em campo graças a um gol de Pape Gueye na prorrogação, e entregá-lo ao Marrocos. A decisão veio após queixas apresentadas pela federação marroquina, que apontou que os senegaleses abandonaram a partida por acreditarem que a arbitragem estava sendo parcial contra eles.

A decisão da entidade africana se baseou no artigo 82 do regulamento da Copa Africana de Nações, que determina que "se uma equipe, por qualquer motivo, se recusar a jogar ou deixar o campo antes do fim do tempo regulamentar sem autorização do árbitro, será considerada derrotada e eliminada do torneio". Com isso, a vitória foi atribuída automaticamente ao Marrocos por 3 a 0.

Ainda de acordo com o "Marca", uma fonte próxima ao caso afirmou que a Corte Arbitral do Esporte analisou o processo ao longo de meses e examinou todos os argumentos apresentados pelas duas partes, antes de se inclinar, com base no marco legal da competição, a confirmar a decisão da Confederação Africana, o que significa que o título permanecerá com o Marrocos.

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A mesma fonte acrescentou que os dirigentes da federação marroquina tratam o vazamento com cautela, mas consideram sólida sua posição jurídica e entendem que o abandono do campo pelo adversário representa uma violação clara do regulamento, que não pode ser ignorada, mesmo que a intenção original do Senegal fosse protestar contra decisões da arbitragem.

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Como era esperado, o Senegal entrou com uma ação para manter o título e recorreu da decisão à Corte Arbitral do Esporte. A federação senegalesa declarou que "esta decisão é injusta, sem precedentes e inaceitável", reafirmando que não abre mão do título conquistado por seus jogadores dentro de campo.

Nos últimos meses, o Senegal fez questão de exibir ao mundo seu orgulho pelo título da Copa Africana de Nações e mostrou suas medalhas com orgulho, em um recado claro de que se considera o legítimo campeão do torneio e de que não aceitará ter o título retirado por uma decisão administrativa.

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Outras fontes garantiram que o veredito esperado, seja qual for, vai gerar ampla polêmica no continente, já que o caso ultrapassou a esfera esportiva e chegou às esferas jurídica e ética, relacionadas à forma de lidar com o abandono de partidas, aos limites do protesto contra a arbitragem e à proteção da integridade das competições.

Se as previsões se confirmarem e o título do Marrocos for mantido, Brahim Díaz poderá continuar se gabando de ser o único jogador do Real Madrid a ter conquistado um título na temporada passada, um detalhe que reflete o peso simbólico desta conquista para a seleção marroquina e seus jogadores.

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Por outro lado, o veredito abrirá uma nova fase de polêmica, seja com o Senegal aceitando a decisão e buscando outras vias jurídicas, seja com torcedores e dirigentes senegaleses cobrando uma revisão do regulamento do torneio para evitar que um cenário semelhante se repita nas próximas edições da Copa Africana de Nações.

A decisão oficial da Corte Arbitral do Esporte continua sendo a única palavra definitiva neste caso, até ser anunciada oficialmente nesta terça-feira. O que circula agora ainda se limita a vazamentos na imprensa e opiniões de fontes, à espera do pronunciamento da justiça esportiva, que vai definir de uma vez por todas quem é o campeão da África.