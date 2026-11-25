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A decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS) de retirar do Marrocos o título da Copa Africana de Nações e entregá-lo ao Senegal reacendeu o debate sobre a capacidade do reino marroquino de sediar a final da Copa do Mundo de 2030. Os acontecimentos da final do torneio continental levantaram dúvidas sobre a organização e as medidas de segurança, o que deu à Federação Espanhola de Futebol mais motivos para o otimismo quanto a receber o jogo mais importante do Mundial.

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Segundo o jornal “Mundo Deportivo”, dirigentes da Federação Espanhola de Futebol acreditam que o que aconteceu na final da Copa Africana de Nações, disputada no Marrocos em 18 de janeiro, pode pesar nos cálculos da Fifa na escolha do estádio que receberá a final da Copa do Mundo de 2030, sobretudo porque a disputa entre Marrocos e Espanha pelo direito de sediar o jogo continua.

O otimismo espanhol, porém, não se deve apenas à decisão jurídica da Corte Arbitral do Esporte : ele também se apoia nos acontecimentos que marcaram a final em Rabat, que se tornou uma das partidas mais polêmicas da história do torneio depois que os jogadores do Senegal deixaram o gramado em protesto contra a marcação de um pênalti para o Marrocos nos minutos finais do tempo regulamentar.

Os jogadores senegaleses ficaram fora de campo por mais de dez minutos antes de voltarem para concluir a partida. Na cobrança, Brahim Díaz, do Real Madrid, desperdiçou o pênalti, defendido pelo goleiro Édouard Mendy, e Pape Gueye marcou na prorrogação o gol da vitória do Senegal, que venceu o confronto por 1 a 0.

Embora a Corte Arbitral do Esporte tenha voltado a reconhecer a vitória do Senegal em campo, ela não ignorou o que aconteceu durante a partida. O tribunal considerou que a saída dos jogadores do gramado foi uma conduta contrária ao regulamento, mas confirmou, por outro lado, que a decisão do árbitro de reiniciar o jogo estava dentro de suas atribuições e que, portanto, o resultado do confronto não pode ser anulado.

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As cenas polêmicas não se limitaram ao protesto dos jogadores senegaleses. Elas se estenderam às arquibancadas e aos arredores do gramado, onde houve confrontos entre alguns torcedores senegaleses e seguranças, em meio a um clima de caos que levantou questionamentos sobre os procedimentos de organização e de segurança na final.

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O episódio da toalha de Édouard Mendy foi uma das cenas que mais repercutiram. As imagens mostraram o goleiro reserva senegalês tentando proteger das investidas dos gandulas marroquinos a toalha que Mendy usava para secar as luvas, o que o levou a intervir pessoalmente para impedir que aquilo se repetisse.

Essas cenas passaram a fazer parte do debate sobre a organização de grandes eventos do futebol pelo Marrocos, sobretudo porque o reino se prepara para sediar a Copa do Mundo de 2030 ao lado de Espanha e Portugal, enquanto os três países disputam o direito de receber a final do torneio, um dos temas organizacionais mais importantes do Mundial.

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Segundo a reportagem, a Federação Espanhola de Futebol recebeu com otimismo a decisão da Corte Arbitral do Esporte, por considerar que os acontecimentos da final da Copa Africana de Nações podem influenciar a avaliação da candidatura marroquina para sediar a final da Copa do Mundo, principalmente no que diz respeito às garantias de segurança e à capacidade de organizar uma partida desse porte.

Isso coincide com as ações da Fifa para acompanhar os estádios candidatos a receber jogos da Copa do Mundo de 2030. Uma delegação da entidade visita as instalações esportivas do Marrocos para avaliar os preparativos e a infraestrutura, como parte da preparação para o torneio, que terá disputa pelo direito de sediar a partida final.

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A visita da delegação da Fifa começou por Casablanca, onde está em construção o Estádio Hassan II, principal opção marroquina para receber a final da Copa do Mundo de 2030, diante das ambições da Espanha, que propõe o Santiago Bernabéu ou o Camp Nou para sediar a decisão.

Assim, a decisão da Corte Arbitral do Esporte sobre o título da Copa Africana de Nações reabriu a disputa pela final da Copa do Mundo de 2030, já que a Federação Espanhola viu nos acontecimentos do torneio continental uma oportunidade para questionar a preparação da candidatura marroquina. Do ponto de vista jurídico, no entanto, a decisão do tribunal se limitou a resolver a disputa sobre o resultado da partida e o título, sem qualquer julgamento sobre a capacidade organizacional do Marrocos ou sobre sua aptidão para sediar a final da Copa do Mundo.