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A melhor marca da história da seleção marroquina no ranking da Fifa pode virar uma lembrança passageira. O caso do título da Copa Africana de Nações colocou o Marrocos diante da possibilidade de perder três posições no ranking mundial, em um novo desdobramento da disputa jurídica com o Senegal, decidida a favor dos senegaleses pela Corte Arbitral do Esporte.

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Durante a final, o Senegal protestou contra a marcação de um pênalti para o Marrocos, recusou-se a continuar a partida e deixou o campo. O árbitro Jean-Jacques Ndala, porém, não encerrou o jogo. Os jogadores senegaleses voltaram cerca de 15 minutos depois e retomaram a partida, na qual Brahim Díaz desperdiçou o pênalti, antes de o Senegal marcar um gol decisivo e vencer por 1 a 0.

O CAS entendeu que a decisão de retomar a partida cabe exclusivamente ao árbitro, já que as duas seleções voltaram ao gramado e demonstraram disposição para seguir jogando. Para a Corte, os artigos 82 e 84 tratam dos casos em que o árbitro decide encerrar definitivamente a partida, o que não aconteceu naquele confronto.

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O site senegalês "Wiwsport" informou que o Marrocos pode perder 18 pontos no ranking da Fifa, pontos obtidos após a contabilização do título da Copa Africana de Nações, antes de a Corte Arbitral do Esporte (CAS) devolver o troféu ao Senegal nesta terça-feira, ao anular a decisão do Comitê de Apelação da CAF, que havia dado ao Marrocos a vitória administrativa por 3 a 0.

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A seleção marroquina alcançou um feito histórico e inédito ao subir para a quinta posição do ranking mundial, com 1.809,37 pontos, ganhando duas posições em relação ao ranking anterior, em que ocupava o sétimo lugar.

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Com isso, o Marrocos superou Portugal, sexto colocado com 1.801,28 pontos, e o Brasil, sétimo com 1.800,91 pontos. Tornou-se, assim, a primeira seleção árabe a alcançar essa posição e igualou a melhor colocação africana da história, obtida pela Nigéria em abril de 1994.

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De acordo com os cálculos divulgados pelo site senegalês, a perda de 18 pontos reduziria o total do Marrocos para 1.791,37 pontos, o que o faria cair para o oitavo lugar do ranking mundial, atrás de Portugal e Brasil, mas ainda um ponto à frente da Bélgica, atual oitava colocada, com 1.790,37 pontos.

Por outro lado, a posição do Senegal não mudaria nesses cálculos: o país seguiria em 18º lugar no ranking mundial, com 1.655,34 pontos. A aplicação da perda de pontos, no entanto, continua sendo uma hipótese ligada aos desdobramentos da decisão da Corte, e não uma decisão anunciada pela Fifa até o momento.

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A ascensão marroquina veio após uma trajetória de crescimento iniciada depois da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Antes do torneio, o Marrocos ocupava o 22º lugar no ranking mundial e saltou para o 11º após chegar à semifinal. Desde então, nunca caiu abaixo do 14º lugar, posição com a qual terminou 2024. Voltou ao 11º lugar no fim de 2025 e chegou ao oitavo em janeiro de 2026, algo inédito desde abril de 1998, quando ocupava a décima posição, antes de continuar subindo até o quinto lugar neste mês de novembro.

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