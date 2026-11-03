Decisão definitiva do Barcelona sobre a saída de Gavi

O Barcelona definiu sua posição sobre o futuro de Gavi, confirmando que deseja manter o meio-campista no elenco, diante da ausência de qualquer vontade das duas partes em se separar, apesar da complicada situação esportiva vivida pelo jogador por conta de seu afastamento da participação regular no período atual.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o futuro de Gavi segue ligado ao Barcelona, já que o clube não pensa em abrir mão dele, assim como o jogador não tem a menor intenção de mudar de destino, apesar de receber muito menos minutos em campo do que esperava.

O meio-campista se agarra ao sonho de ter sucesso com a camisa da equipe catalã e não pretende ouvir qualquer proposta, seja na janela de transferências do inverno, em janeiro próximo, seja no verão seguinte.

Gavi vive um estado de grande preocupação por causa da redução de seu papel no elenco, pois não se sente à vontade com sua situação atual e também é afetado pela falta da continuidade que almeja na participação nas partidas. Ainda assim, o jogador não pensa em sair; ao contrário, tem uma enorme motivação para mudar sua situação e recuperar seu lugar.

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O meio-campista andaluz sabe que a temporada ainda é longa e que as oportunidades surgirão para todos os jogadores, além de estar confiante de que sua chance de jogar virá no fim das contas. Gavi demonstrou bastante paciência durante seu período de recuperação das lesões e agora está em boa condição física, chegando sua vez de esperar por sua oportunidade, embora lidar com essa situação não seja fácil do ponto de vista psicológico para um jogador com um espírito competitivo tão grande como o dele.

Flick quer manter Gavi

O meio-campista recebeu contatos de clubes estrangeiros que manifestaram interesse em saber sua posição, mas sua resposta não mudou, pois ele não deseja ouvir nenhuma proposta. Seu sonho sempre foi ter sucesso no Barcelona, e ele continua convicto de que ainda tem muito a oferecer à equipe.

A posição do clube coincide com o desejo do jogador, já que Hansi Flick quer contar com os serviços de Gavi, tanto no presente quanto dentro de seus planos futuros para o projeto que comanda.

A queda na participação do jogador se deve a razões puramente esportivas, diante da forte concorrência dentro do elenco e da avaliação atual do treinador de que alguns de seus companheiros o superam na ordem das opções, sem que haja qualquer outro motivo por trás de suas decisões.

Gavi tem consciência de que precisa jogar com regularidade, sobretudo porque a escassez de minutos em campo pode também ameaçar suas chances de estar na seleção da Espanha durante a temporada atual, algo que o preocupa bastante.

Mas nem mesmo essa possibilidade mudou seus planos, pois o jogador insiste em continuar trabalhando, recuperar seu papel e provar que merece um lugar na escalação de Flick.

Gavi não quer ouvir qualquer conversa sobre transferência, empréstimo ou início de negociações com outros clubes, pois sua única prioridade segue sendo o Barcelona, e ele mantém o desejo de continuar vestindo a camisa catalã por muitos anos.

Romano confirma a posição do Barcelona

O jornalista italiano Fabrizio Romano abordou nas últimas horas a situação de Gavi e confirmou sua posição de forma clara, indicando que o jogador, ao contrário de alguns de seus companheiros de equipe como Alejandro Baldé, não está no mercado de transferências e segue fazendo parte dos planos do Barcelona.

Romano ressaltou que não há qualquer movimentação com o objetivo de tirar Gavi do clube, assim como não existe nenhum indício de que o jogador deseje deixar a equipe catalã.