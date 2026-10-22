O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli saudita, tomou uma decisão de última hora após o adiamento da partida contra o Al-Khaleej pela Roshn Saudi League.

O Al-Ahli receberia o Al-Khaleej nesta quinta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah, pela 11ª rodada da Roshn Saudi League.

No entanto, a liga da Roshn Saudi League anunciou nesta quinta-feira o adiamento da partida por 24 horas, de modo que ela será disputada amanhã, sexta-feira, devido a algumas circunstâncias logísticas relacionadas à impossibilidade de a delegação do Al-Khaleej viajar de avião de Dammam a Jeddah.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Pusic decidiu imediatamente realizar um treino noturno para os jogadores do Al-Ahli nesta quinta-feira, que servirá como treino final antes da partida de amanhã.

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O treinador holandês já havia realizado o treino final ontem, quarta-feira, mas o adiamento da partida o obriga a repeti-lo mais uma vez, temendo que os jogadores sejam afetados fisicamente caso fiquem sem treinar.

Vale lembrar que o Al-Ahli ocupa a quinta posição na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 18 pontos, a 7 pontos de distância do Al-Qadsiah, líder, embora o Al-Ahli tenha disputado uma partida a menos.