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Éder Militão tem pela frente um desafio difícil para recuperar seu lugar entre os titulares do Real Madrid. A condição física que o zagueiro mostrou em suas últimas participações levantou dúvidas sobre sua capacidade de voltar rapidamente ao nível habitual, num momento em que José Mourinho já definiu outra dupla para comandar a defesa do time.

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O jornal espanhol “Defensa Central” informou que o zagueiro brasileiro disputou apenas 3 partidas, num total de 140 minutos, o que reflete sua participação limitada e mostra que ele ainda não atingiu a forma técnica e física necessária. Segundo a publicação, sua atuação contra o PSV Eindhoven revelou que ele continua longe de seu melhor nível, apesar da expectativa de que consiga recuperar seu espaço no time.

A missão de Militão fica ainda mais difícil diante do bom desempenho de Ibrahima Konaté e Dean Huijsen, que se tornaram a dupla preferida de Mourinho no miolo de zaga na maioria dos jogos. O treinador português considera os dois os melhores neste momento em termos de condição física e de capacidade de executar as instruções táticas, o que lhes dá uma vantagem clara na disputa pela titularidade.

O problema não está na qualidade técnica de Militão, que, quando está em plena forma, faz dele um dos principais zagueiros do mundo, mas sim no histórico de lesões que atrapalhou sua carreira nos últimos anos e afetou sua sequência em campo.

Além disso, seu retorno gradual obriga a comissão técnica a tratá-lo com cautela, para evitar uma nova recaída que possa afastá-lo dos gramados por um período ainda maior.

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Por outro lado, o zagueiro brasileiro segue determinado a aproveitar sua chance de voltar a ter um papel decisivo no Real Madrid, mesmo consciente de como a concorrência é dura com a presença de Konaté e Huijsen, além de Antonio Rüdiger, que ainda consegue contribuir com o time em alguns jogos, apesar da queda em sua condição física em relação ao que já apresentou. Tudo isso aumenta o tamanho do desafio de Militão.

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O contrato do jogador com o Real Madrid vai até 2028, e no momento ele não pensa em deixar o clube, embora não descarte completamente a possibilidade de sair no próximo verão caso não receba minutos suficientes e siga em busca de um papel maior no time. Ainda assim, sua postura atual mostra disposição para continuar brigando por espaço: ele segue treinando e trabalhando para melhorar a condição física, além de ter uma boa relação com Mourinho.

A decisão final sobre o futuro de Militão entre os titulares dependerá do que ele apresentar nos próximos meses e de sua capacidade de recuperar a forma física sem sofrer novas lesões. Mourinho terá de equilibrar o aproveitamento do potencial do zagueiro brasileiro com a manutenção da estabilidade da defesa, diante do bom momento de Konaté e Huijsen e da falta de garantias, até agora, de que Militão conseguirá tomar o lugar de um deles no início de 2027.