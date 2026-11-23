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O continente africano aguarda, amanhã, terça-feira, uma sentença que pode encerrar um dos casos mais polêmicos da história do futebol africano, depois que fontes revelaram total confiança, dentro da Federação Marroquina, de que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) vai ratificar a conquista da seleção marroquina como campeã da Copa Africana de Nações.

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Segundo o jornal espanhol “Marca”, o Marrocos está confiante em manter o título no caso que segue em aberto desde a final da Copa Africana de Nações entre Senegal e Marrocos, disputada em 18 de janeiro. O jogo deixou de ser uma partida decidida dentro de campo para se transformar em uma disputa judicial que se arrastou por meses.

Em meados de março, a Confederação Africana de Futebol decidiu retirar o título do Senegal, que o havia conquistado em campo graças a um gol de Pape Gueye na prorrogação, e entregá-lo ao Marrocos. A medida veio após queixas apresentadas pela Federação Marroquina, que alegou que os senegaleses abandonaram a partida por acreditarem que a arbitragem estava sendo parcial contra eles.

A decisão da entidade africana se baseou no artigo 82 do regulamento da Copa Africana de Nações, que estabelece que “se uma equipe, por qualquer motivo, se recusar a jogar ou deixar o campo antes do fim do tempo regulamentar sem autorização do árbitro, será considerada derrotada e eliminada do torneio”. Com isso, a vitória foi atribuída automaticamente ao Marrocos por 3 a 0.

Ainda de acordo com o “Marca”, uma fonte próxima ao caso afirmou que a Corte Arbitral do Esporte analisou o processo ao longo de meses e estudou todos os argumentos apresentados pelas duas partes, antes de se inclinar, com base no marco jurídico do torneio, a manter a decisão da Confederação Africana, o que significa que o título permanecerá com o Marrocos.

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A mesma fonte acrescentou que os dirigentes da Federação Marroquina tratam o vazamento com cautela, mas consideram sua posição jurídica sólida e entendem que o abandono do campo pelo adversário representa uma violação clara do regulamento, impossível de ignorar, mesmo que a intenção original do Senegal fosse protestar contra decisões da arbitragem.

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Como era esperado, o Senegal entrou com uma ação para manter o título e recorreu da decisão à Corte Arbitral do Esporte. A Federação Senegalesa declarou que “esta decisão é injusta, sem precedentes e inaceitável”, reafirmando que não abre mão do título conquistado por seus jogadores em campo.

Nos últimos meses, o Senegal fez questão de exibir ao mundo seu orgulho pelo título da Copa Africana de Nações e mostrou suas medalhas com orgulho, em uma mensagem clara de que se considera o legítimo campeão do torneio e de que não aceitará ter o título retirado por uma decisão administrativa.

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Outras fontes garantiram que a sentença aguardada, seja qual for, provocará ampla polêmica no continente, já que o caso ultrapassou o âmbito esportivo e chegou aos campos jurídico e ético, relacionados à forma de lidar com o abandono de partidas, aos limites dos protestos contra a arbitragem e à proteção da integridade das competições.

Se as previsões se confirmarem e o título do Marrocos for mantido, Brahim Díaz continuará podendo se gabar de ter sido o único jogador do Real Madrid a conquistar um título na última temporada, um detalhe que mostra o tamanho do simbolismo que essa conquista carrega para a seleção marroquina e seus jogadores.

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Por outro lado, a sentença abrirá as portas para uma nova fase de polêmica, seja com o Senegal aceitando a decisão e buscando outras vias legais, seja com torcedores e dirigentes senegaleses cobrando uma revisão do regulamento do torneio, para evitar que um cenário semelhante se repita nas próximas edições da Copa Africana de Nações.

A decisão oficial da Corte Arbitral do Esporte continua sendo a única palavra final sobre o caso até ser anunciada oficialmente amanhã. O que circula agora não passa de vazamentos à imprensa e opiniões de fontes, à espera do veredito da Justiça esportiva que definirá de uma vez por todas quem é o campeão africano.