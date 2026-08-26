Decisão chocante: Al-Nassr decide sacrificar meio-campista para salvar o orçamento

Em um movimento surpreendente que revela a dimensão das pressões financeiras dentro dos muros do clube saudita Al-Nassr, relatos da imprensa confirmaram que a diretoria do Al-Alami caminha para emprestar um de seus pilares fundamentais durante a atual janela de transferências.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" confirmou que a diretoria do Al-Nassr caminha para emprestar o meio-campista Ali Al-Hassan ao clube Al-Fateh, no âmbito de seus esforços para melhorar a situação financeira e aliviar os encargos, sendo que o Al-Fateh arcará integralmente com os salários do jogador durante o período de empréstimo.

Esse movimento forçado tem como objetivo abrir espaço para registrar a dupla Abdulrahman Ghareeb e Raghed Al-Najjar dentro do orçamento, além de compensar parte das obrigações financeiras que recaem sobre o clube, diante da continuidade do rigoroso controle financeiro imposto ao Al-Nassr, que dificulta suas movimentações no mercado de transferências.

Por outro lado, a comissão técnica comandada pelo treinador recebeu um grande impulso moral, após o retorno do goleiro Nawaf Al-Aqidi à participação nos treinos coletivos na quarta-feira, em um claro indício de sua prontidão para defender a meta do Al-Alami no aguardado confronto contra o Al-Taawoun na sexta-feira.

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Al-Aqidi não foi o único a retornar, já que o treino contou com a participação do zagueiro francês Mohamed Simakan após sua recuperação da lesão, tornando a dupla forte candidata a voltar à lista do time.

Espera-se que Al-Aqidi e Simakan passem por testes físicos e médicos decisivos durante o treino de quinta-feira, antes da tomada da decisão final sobre a capacidade de ambos de participar do aguardado confronto.