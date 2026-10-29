Decisão chocante: a justiça vai privar Ivan Toney da Euro 2028?

O inglês Ivan Toney, atacante do Al-Ahli, da Arábia Saudita, recebeu um duro golpe, após ficar ameaçado de desfalcar a seleção de seu país na Eurocopa 2028, por decisão da Justiça.

Toney foi julgado no Tribunal da Coroa de Southwark, na Inglaterra, nesta quinta-feira, acusado de agredir um homem chamado Saber da Silva dentro de uma casa noturna na capital britânica, Londres, no dia 6 de dezembro passado.

A rede "Sky Sports" afirmou que Ivan Toney negou ter agredido o homem dentro da casa noturna, declarando-se inocente da acusação que lhe foi imputada.

A rede esclareceu que o juiz Chris Hehir marcou uma nova data para o julgamento, em 12 de junho de 2028, com a libertação do atacante inglês sob fiança incondicional.

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Segundo o jornal britânico "The Sun", o juiz pediu desculpas por esse longo adiamento, dizendo: "Essa é uma data muito distante, e eu lamento por isso. Mas, como vocês sabem, os tribunais trabalham sob enorme pressão".

O curioso é que a nova data do julgamento será durante a realização da Eurocopa 2028, que será sediada pelo Reino Unido entre 9 de junho e 9 de julho de 2028.

Ivan Toney sonha em participar com a seleção de seu país do torneio europeu, sobretudo depois de ter fracassado em garantir uma vaga como titular na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, na qual os "Três Leões" conquistaram o bronze.