Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Decisão adiada e recado que agita o clima: Alisson revela os bastidores de seu futuro no Liverpool

A. Becker
Liverpool
Brasil
Premier League
Brasil
England

O último jogador da geração dourada

Cobertura absoluta
Disney+ logo

Disney+

✅ Garante a transmissão de 100% das partidas do campeonato ao vivo, sem cortes de grade ou jogos exclusivos fora da plataforma.

✅ Permite assistir a partidas completas gravadas e compactos estendidos a qualquer hora, ideal para quem perde as rodadas que começam cedo no horário de Brasília.

✅ Reúne no mesmo app as transmissões esportivas da ESPN e todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Pixar, Marvel e Star.

Mensal a partir deR$ 62,90

O brasileiro Alisson Becker, goleiro do Liverpool, manifestou o desejo de permanecer no clube para além do fim da atual temporada, apesar da proximidade do término de seu contrato, reafirmando sua satisfação em estar em Anfield e sua vontade de continuar competindo no mais alto nível, num momento em que ainda não começaram negociações diretas entre ele e a diretoria do clube acerca da renovação.

Alisson afirmou, em declarações divulgadas pela rede "BBC", que prefere ficar no Liverpool, apontando que seu agente é quem está em contato com os dirigentes do clube, enquanto seu foco permanece em entregar o melhor rendimento nas próximas partidas.

O goleiro de 34 anos explicou: "Sim, eu quero ficar. Meu foco está em disputar cada partida, mas estou feliz em continuar aqui. Isso depende de vários aspectos e circunstâncias, mas meu desejo é ficar, pois eu e minha família estamos felizes aqui".

E acrescentou: "Ainda estou sedento por conquistar títulos e ter boas atuações. Quero continuar jogando no mais alto nível pelo maior tempo possível", reafirmando que não teve conversas diretas sobre um novo contrato, mas que seu agente está em contato com o clube.

Próximas partidas
JAP

JAP

Amistosos

14 de nov. de 2026

BRA

BRA

LIV

LIV

Premier League

22 de nov. de 2026

MUN

MUN

As declarações de Alisson vêm depois de seu futuro ter levantado dúvidas no período recente, especialmente após ele ter estudado a possibilidade de uma transferência para a Juventus no início deste ano, antes de decidir seguir sua trajetória com o Liverpool, ao qual se juntou vindo da Roma em 2018 por 66,8 milhões de libras esterlinas, tendo disputado 347 partidas com o clube.

O goleiro brasileiro recuperou sua presença marcante durante a vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, no domingo, após defender uma série de chances perigosas, depois de uma semana difícil para o time, que registrou derrotas para o Arsenal e o Fenerbahçe.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google