O brasileiro Alisson Becker, goleiro do Liverpool, manifestou o desejo de permanecer no clube para além do fim da atual temporada, apesar da proximidade do término de seu contrato, reafirmando sua satisfação em estar em Anfield e sua vontade de continuar competindo no mais alto nível, num momento em que ainda não começaram negociações diretas entre ele e a diretoria do clube acerca da renovação.

Alisson afirmou, em declarações divulgadas pela rede "BBC", que prefere ficar no Liverpool, apontando que seu agente é quem está em contato com os dirigentes do clube, enquanto seu foco permanece em entregar o melhor rendimento nas próximas partidas.

O goleiro de 34 anos explicou: "Sim, eu quero ficar. Meu foco está em disputar cada partida, mas estou feliz em continuar aqui. Isso depende de vários aspectos e circunstâncias, mas meu desejo é ficar, pois eu e minha família estamos felizes aqui".

E acrescentou: "Ainda estou sedento por conquistar títulos e ter boas atuações. Quero continuar jogando no mais alto nível pelo maior tempo possível", reafirmando que não teve conversas diretas sobre um novo contrato, mas que seu agente está em contato com o clube.

As declarações de Alisson vêm depois de seu futuro ter levantado dúvidas no período recente, especialmente após ele ter estudado a possibilidade de uma transferência para a Juventus no início deste ano, antes de decidir seguir sua trajetória com o Liverpool, ao qual se juntou vindo da Roma em 2018 por 66,8 milhões de libras esterlinas, tendo disputado 347 partidas com o clube.

O goleiro brasileiro recuperou sua presença marcante durante a vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, no domingo, após defender uma série de chances perigosas, depois de uma semana difícil para o time, que registrou derrotas para o Arsenal e o Fenerbahçe.