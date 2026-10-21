"Decepcionante": Yamal contraria as expectativas diante do Paris

Lamine Yamal entrou no confronto diante do Paris Saint-Germain em meio a grandes expectativas de que manteria suas atuações excepcionais, depois de ter roubado a cena no início da temporada e apresentado lampejos técnicos marcantes que o tornaram uma das principais armas ofensivas do Barcelona.

Mas o astro espanhol não apareceu no nível esperado durante o clássico europeu, apesar de ter conseguido marcar um gol na partida que terminou com a derrota de sua equipe pelo placar de 4 a 2.

O jornal francês L'Équipe destacou a atuação decepcionante, em sua opinião, que Yamal apresentou diante do Paris Saint-Germain, ressaltando que o jogador do Barcelona pareceu distante do seu nível habitual, especialmente durante o primeiro tempo, além de ter sofrido em seu duelo direto com o zagueiro francês Lucas Hernández.

As expectativas apontavam que Yamal seria uma das principais estrelas da partida, depois de ter começado a temporada de forma impressionante e demonstrado capacidades excepcionais no drible e na criação de diferença com seus toques individuais e suas movimentações ofensivas, mas essas qualidades não apareceram da forma esperada diante da equipe parisiense.

Um gol que não apaga o sofrimento

Apesar de ter marcado o segundo gol do Barcelona aos 79 minutos, Yamal não conseguiu, segundo o L'Équipe, fazer uma grande partida ao longo do jogo, já que o gol não foi suficiente para mudar a impressão geral sobre sua atuação, diante das dificuldades que enfrentou contra a defesa do Paris Saint-Germain.

Lucas Hernández conseguiu reduzir o perigo do jovem ponta durante os duelos individuais, fazendo com que Yamal tivesse dificuldade em aproveitar suas habilidades habituais e impor sua influência sobre os rumos do jogo, especialmente na primeira metade da partida.

Uma aposta que não se concretizou

O L'Équipe apontou que os olhares estavam voltados para Yamal desde o aquecimento, depois de ele ter marcado um belo gol na vitória do Barcelona sobre o Real Betis pelo placar de 5 a 2 no Campeonato Espanhol no sábado, o que reforçou as expectativas de uma nova aparição excepcional diante do Paris Saint-Germain.

Mas o astro espanhol não apresentou a atuação esperada, transformando uma noite que deveria ser uma nova oportunidade para confirmar seu brilho em um teste difícil diante de um adversário que conseguiu neutralizar seu perigo, enquanto o Barcelona saiu derrotado pelo placar de 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa.