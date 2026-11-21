Compartilhar Siga GOAL no Google

Salem Al-Dawsari, capitão do Al Hilal, da Arábia Saudita, não poderá defender a equipe na partida contra o Neftchi, do Uzbequistão, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, depois da decepção que sofreu no fim da semana passada.

Publicidade

O Al Hilal visita o Neftchi depois de amanhã, segunda-feira, no Estádio Istiqlol, na cidade uzbeque de Fergana, pela quinta rodada da fase de liga da Zona Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Segundo o jornal saudita "Arriyadiyah", o italiano Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal, decidiu deixar Salem Al-Dawsari fora da lista de relacionados que embarca para o Uzbequistão na noite deste sábado para a partida continental.

O jornal explicou que o motivo é a falta de plenas condições do "Tornado" para disputar o jogo, sobretudo depois da desgastante viagem de volta da capital tailandesa, Bangkok, onde esteve para a cerimônia de premiação dos melhores da Ásia de 2026.

Assim que voltou, Salem Al-Dawsari participou do treino coletivo do Al Hilal neste sábado, no Centro Esportivo Al-Majdiya, na capital saudita, Riad. Ainda assim, Inzaghi decidiu poupá-lo da viagem após o desgaste da ida a Bangkok.

Publicidade Publicidade

A cerimônia de entrega dos prêmios de melhores da Ásia foi realizada anteontem, quinta-feira, no Aksra Theatre King Power, em Bangkok, capital da Tailândia, que já havia sediado o evento em 2017. Foram distribuídos prêmios em 19 categorias diferentes.

Tópicos relacionados

Próximas partidas NEF Liga dos Campeões da Ásia 08:45 HIL Assistir

Entre os prêmios entregues na cerimônia estava o de melhor jogador da Ásia, disputado por Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan, atacante do Al-Ahli, e o iraniano Alireza Beiranvand, goleiro do Tractor.

A surpresa ficou por conta da derrota da dupla saudita: o vencedor foi Alireza Beiranvand, que se tornou o primeiro iraniano a conquistar o prêmio em 22 anos e o primeiro goleiro da história a recebê-lo.

Publicidade

Salem Al-Dawsari não conseguiu vencer o prêmio pela terceira vez na carreira, depois de tê-lo conquistado em 2022 e 2025. Se tivesse vencido, seria o primeiro jogador da história a alcançar essa marca.

Al-Dawsari já havia sido o primeiro jogador saudita a ganhar o prêmio duas vezes e o quarto jogador no geral a conseguir esse feito, depois do catariano Akram Afif, em 2019 e 2023, do japonês Hidetoshi Nakata, em 1997 e 1998, e do uzbeque Server Djeparov, em 2008 e 2011.

Publicidade

Salem Al-Dawsari sofre com lesão desde o início da atual temporada, em razão da cirurgia a que se submeteu depois de defender a seleção saudita na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Por causa dessa lesão, o capitão do Al Hilal disputou apenas 3 partidas desde o início da temporada, duas delas saindo do banco e apenas uma como titular, na qual marcou seu único gol.

Publicidade

No entanto, a maldição voltou a perseguir o "Tornado" depois da recuperação: ele sofreu uma nova lesão no joelho antes da última Data FIFA, o que o impediu de se juntar à seleção saudita na concentração em Doha, capital do Catar.

Vale lembrar que Salem Al-Dawsari vive sua última temporada no Al Hilal, já que seu contrato com o clube termina em junho do próximo ano, em meio a um cenário de incerteza sobre uma possível renovação.