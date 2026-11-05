A partida entre Trabzonspor e seu visitante, o alemão Freiburg, terminou com derrota dos donos da casa, pela terceira rodada da fase de liga da Liga Conferência Europa, no estádio Papara Park.

O time alemão decidiu o confronto com um gol logo cedo, aos 14 minutos, originado de um rebote dentro da área por meio de Lukas Kübler, após uma defesa incompleta do goleiro Onana.

O Trabzonspor tentou reagir durante todo o duelo, e sua chance mais perigosa veio por meio do egípcio Mohamed Salah, que ajeitou uma bola cruzada com o peito e chutou por cima do travessão, além de cobrar uma falta que a barreira afastou, e mostrou lampejos técnicos em suas movimentações e passes.

Os jogadores do Trabzonspor reclamaram de um pênalti após um empurrão sofrido pelo atacante nigeriano Onuachu dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

No segundo tempo, o Trabzonspor apostou nas bolas aéreas em direção a Onuachu e aos zagueiros adiantados em busca do empate, sem sucesso, enquanto o Freiburg foi perigoso nos contra-ataques e nas bolas paradas e quase ampliou o placar em mais de uma ocasião.

A partida teve o lance da chance mais perigosa do Trabzonspor, quando o egípcio Mohamed Salah desperdiçou um gol certo em cima da linha do gol aos 60 minutos, depois que a bola chegou a ele em um escanteio e ele estava diante das redes, mas a colocou de forma estranha nas mãos do goleiro do time alemão, perdendo o gol de empate em meio a uma grande decepção nas arquibancadas.

A derrota tirou o Trabzonspor de sua posição nas zonas de classificação direta às oitavas de final, ocupando o 12º lugar com 6 pontos em 3 partidas, empatado com o Freiburg, que também elevou sua pontuação para 6 pontos e está na 14ª posição.

Em outro confronto, o empate por 1 a 1 selou o duelo entre Atalanta e seu visitante, o cazaque Kairat Almaty, com os visitantes abrindo o placar por meio de Marc Gual aos 53 minutos, e em seguida a Atalanta alcançou o empate com um gol tardio marcado por Nikola Krstovic (82).

O Estrela Vermelha de Belgrado virou a mesa sobre seu visitante Inter de Escaldes, conquistando uma vitória tardia pelo placar de 2 a 1, em uma partida que teve dois cartões vermelhos, um para cada time.

Os visitantes haviam saído na frente primeiro por meio de Arellano, antes de Vladimir Lucic alcançar o empate para o Estrela Vermelha, e então Yuta Nakayama cravar o gol da vitória nos acréscimos.

Ainda na mesma rodada, o Ajax atropelou seu anfitrião, o dinamarquês Midtjylland, pelo placar pesado de 6 a 1; o nigeriano Tolu Arokodare abriu o placar cedo para o Ajax e acrescentou um segundo gol, antes de Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh e Marcos Leonardo ampliarem a diferença, enquanto Friday Etim marcou o único gol de honra do Midtjylland.

O Monaco conquistou uma vitória merecida sobre seu visitante FC Nordsjaelland pelo placar de 2 a 0, com Dettoubit abrindo o placar para o time francês, antes de Mathys Aplin confirmar o triunfo com um segundo gol nos acréscimos.

Em outro confronto, o Brighton arrancou uma valiosa vitória fora de casa diante do Getafe pelo placar de 1 a 0, com o único gol da partida vindo por meio de Malick Yalcouye, dando ao time inglês três pontos importantes na disputa pela classificação.

O Panathinaikos transformou sua desvantagem em uma valiosa vitória sobre seu visitante CSKA Sofia pelo placar de 2 a 1, com o time búlgaro saindo na frente primeiro por meio de Denis Almeida, antes de o time grego responder com dois gols assinados por Davide Calabria e Vicente Taborda para decidir o confronto.