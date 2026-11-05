A partida entre Trabzonspor e seu visitante Freiburg, da Alemanha, terminou com a derrota dos donos da casa, pela terceira rodada da fase de liga da Liga Conferência Europa, no estádio Papara Park.

A equipe alemã decidiu o confronto com um gol logo no início, aos 14 minutos, originado de um rebote dentro da área por Lukas Kübler, após uma defesa indecisa do goleiro Onana.

O Trabzonspor tentou reagir durante toda a partida, e sua chance mais perigosa veio pelos pés do egípcio Mohamed Salah, que ajeitou uma bola cruzada com o peito e chutou por cima do travessão, além de cobrar uma falta que a barreira afastou, oferecendo lampejos técnicos em suas movimentações e passes.

Os jogadores do Trabzonspor reclamaram de um pênalti após um empurrão sofrido pelo atacante nigeriano Onuachu dentro da área, mas o árbitro mandou seguir o jogo.

No segundo tempo, o Trabzonspor apostou nas bolas alçadas na direção de Onuachu e dos defensores adiantados em busca do empate, sem sucesso. Em contrapartida, o Freiburg foi perigoso nos contra-ataques e nas bolas paradas e quase ampliou o placar em mais de uma ocasião.

A partida teve o lance da chance mais perigosa para o Trabzonspor, quando o egípcio Mohamed Salah desperdiçou um gol feito em cima da linha, aos 60 minutos, depois que a bola chegou até ele em um escanteio, com ele à frente das redes, mas, de forma estranha, colocou-a na mão do goleiro da equipe alemã, perdendo o gol de empate em meio a uma grande decepção nas arquibancadas.

Apesar da derrota, o Trabzonspor manteve sua posição nas zonas de classificação direta para as oitavas de final, ocupando o oitavo lugar com 6 pontos em 3 partidas, atrás do Monaco, líder da classificação reduzida, pelo saldo de gols, e empatado com o Freiburg, que também elevou seus pontos para 6.

Em outro confronto, o empate positivo por 1 a 1 decidiu a partida entre Atalanta e seu visitante Kairat Almaty, do Cazaquistão, com os visitantes abrindo o placar por meio de Marc Jurado aos 53 minutos, e, em seguida, a Atalanta alcançou o empate com um gol tardio marcado por Nikola Krstovic (82).

O Estrela Vermelha de Belgrado virou o jogo sobre seu visitante Inter de Escaldes, conquistando uma vitória tardia pelo placar de 2 a 1, em uma partida que teve dois cartões vermelhos, um para cada equipe.

Os visitantes haviam saído na frente primeiro por meio de Arellano, antes de Vladimir Lučić alcançar o empate para o Estrela Vermelha, e então Yuta Nakayama marcar o gol da vitória nos acréscimos.

Ainda na mesma rodada, o Ajax atropelou seu anfitrião Midtjylland, da Dinamarca, pelo placar pesado de 6 a 1; o nigeriano Tolu Arokodare abriu o placar cedo para o Ajax e marcou um segundo gol, antes de Owen Wijndal, Davy Klaassen, Oscar Gloukh e Marcos Leonardo ampliarem a diferença, enquanto Friday Etim marcou o único gol de honra do Midtjylland.