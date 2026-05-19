Decepção — Como a Inglaterra dos “perdedores egoístas” desperdiçou sua maior chance de conquistar uma segunda Copa do Mundo contra o Brasil em 2002









A Inglaterra vive apenas frustrações em Copas do Mundo desde o histórico título conquistado em casa, em 1966. Os Three Lions sucumbiram para a Argentina e a “Mão de Deus” de Diego Maradona nas quartas de final de 1986, antes de serem eliminados pela Alemanha na semifinal quatro anos depois, após uma batalha desgastante decidida na prorrogação. Essas duas seleções voltaram a derrubar os ingleses nas oitavas de final em 1998 e 2010, respectivamente, enquanto Portugal levou a melhor na mesma fase em 2006.

Um verdadeiro sentimento de confiança voltou apenas em 2018, sob o comando de Sir Gareth Southgate, quando a Inglaterra superou as expectativas ao chegar às semifinais. Ainda assim, decepcionou novamente em 2022 depois de entrar como uma das favoritas ao título, caindo nas quartas diante da França por 2 a 1, em uma partida marcada pelo pior pênalti da carreira de Harry Kane.

A Inglaterra teve 11 oportunidades de voltar a erguer a famosa taça dourada, ficando fora apenas das edições de 1974, 1978 e 1994, enquanto a eliminação ainda na fase de grupos em 2014 marcou sua pior campanha. O azar certamente teve participação nisso, mas cada geração de jogadores também falhou de alguma maneira, seja travando nos momentos decisivos ou não conseguindo reproduzir na seleção o desempenho apresentado pelos clubes.

Em 2002, foi uma combinação imperdoável dos dois fatores. Aquele deveria ter sido o ano em que o futebol voltaria para casa pela segunda vez. Pelo menos era assim que pensava o técnico Sven-Goran Eriksson depois que sua equipe retornou abatida da Coreia do Sul e do Japão. “A única coisa que sempre dissemos aos jogadores era que, com o time que tínhamos, não deveríamos ter medo de ninguém e que, se tivéssemos um pouco de sorte, poderíamos ir até o fim”, afirmou. “Ainda acho que poderíamos ter conseguido.”

Mas eles tiveram medo. Talvez tenha sido um dos casos mais claros de um time de elite paralisado pelo medo na história do futebol de seleções. E se o grupo atual de Thomas Tuchel quiser alcançar o que a equipe de Eriksson não conseguiu há 23 anos, as lições daquela fracassada campanha precisam ser levadas a sério.

Uma campanha dramática nas eliminatórias de 2002

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Eriksson assumiu o comando em um momento em que a seleção estava completamente desorganizada. A Inglaterra caiu ainda na fase de grupos da Eurocopa de 2000 e começou as Eliminatórias para a Copa de 2002 com derrota por 1 a 0 para a Alemanha — no último jogo da história do antigo Wembley. Após o apito final, o então diretor da Federação Inglesa, David Davies, como relembrou em sua biografia, arrastou Kevin Keegan para um banheiro tentando convencê-lo a não pedir demissão, mas não adiantou.

“Você não vai mudar minha ideia”, disse Keegan. “Estou fora. Não sou bom o suficiente para isso. Vou dizer à imprensa que não sou capaz. Não consigo motivar os jogadores. Não consigo tirar deles aquele algo a mais que preciso.” Fiel à palavra, o ídolo do Liverpool deixou o cargo e mais tarde definiu seus 20 meses na seleção como “sem alma”.

Na visão de muitos, os Three Lions haviam chegado ao fundo do poço, e a Federação Inglesa decidiu apostar em um treinador vencedor para mudar o rumo da história. Entra em cena Eriksson, visto como um dos melhores técnicos da Europa após levar a Lazio ao título italiano de 1999/2000. Ainda havia bastante desconfiança quando o sereno sueco se tornou o primeiro treinador estrangeiro da história da Inglaterra, mas ele conquistou boa parte dos críticos ao vencer seus cinco primeiros jogos, entre amistosos e partidas das Eliminatórias contra Espanha, Finlândia, Albânia, México e Grécia.

Depois disso, Eriksson comandou uma atuação histórica na vitória por 5 a 1 sobre a Alemanha no Olympiastadion, em Munique, com Michael Owen anotando um hat-trick inesquecível. O resultado abalou o cenário do futebol internacional, e a Inglaterra confirmou o embalo quatro dias depois ao vencer a Albânia por 2 a 0 em casa, precisando apenas igualar o resultado da Alemanha na rodada final para terminar em primeiro do grupo.

A missão foi cumprida, mas de forma muito mais dramática do que deveria. A Grécia surpreendeu os ingleses e sustentou a vantagem de 2 a 1 em Old Trafford até os acréscimos do segundo tempo, quando David Beckham apareceu para empatar com uma cobrança de falta espetacular de longa distância. Como a Finlândia segurou a Alemanha em um empate sem gols, aquele gol mágico garantiu à Inglaterra vaga direta na primeira Copa do Mundo disputada na Ásia.

Crise de lesões antes do torneio

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A euforia provocada pela goleada sobre a Alemanha e pelo gol icônico de Beckham rapidamente deu lugar à apreensão. A Inglaterra caiu no temido “grupo da morte” da Copa de 2002, ao lado da rival Argentina, da Suécia de Eriksson e da perigosa Nigéria. Para piorar, Beckham, Gary Neville e Steven Gerrard sofreram lesões graves no fim da temporada europeia, enquanto Eriksson estampava capas de jornais britânicos após trair sua companheira de longa data, Nancy Dell’Olio, com a apresentadora Ulrika Jonsson.

Havia o temor de que a vida pessoal de Eriksson atrapalhasse a preparação da seleção, e sua convocação final também foi bastante criticada. O treinador preferiu Wes Brown e Danny Mills na defesa, deixando Jamie Carragher e Phil Neville de fora, além de cortar Steve McManaman e Frank Lampard do meio-campo. No ataque, levou apenas cinco jogadores, o que levou Andy Cole a anunciar aposentadoria da seleção após ser ignorado.

“Existe uma grande preocupação sobre de onde virão os gols”, afirmou Andy Gray, ex-comentarista da Sky Sports e ex-jogador da seleção escocesa, à BBC Radio Five Live. “Se Michael Owen não estiver bem, quem será o reserva? Quem vai resolver se Michael não resolver?”

Eriksson foi acusado de jogar de forma excessivamente cautelosa ao levar uma linha defensiva recheada de defensores, mas assumiu um grande risco ao convocar Beckham, que tinha previsão de recuperação entre seis e oito semanas após fraturar o pé na vitória do Manchester United sobre o Deportivo La Coruña pela Champions League, no início de abril.

A recuperação do capitão — e até o significado da palavra “metatarso” — virou assunto diário para torcedores e imprensa até o início da Copa. Gary Neville e Gerrard não conseguiram superar as dores, e Danny Murphy, substituto de Gerrard, também fraturou o pé apenas oito dias antes da estreia inglesa, abrindo espaço para Trevor Sinclair ser chamado. Kieron Dyer e Nicky Butt também conviviam com problemas físicos, levando especialistas a afirmarem que a campanha estava condenada antes mesmo de começar.

Escaparam por pouco contra a Suécia

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Mesmo assim, faltava tudo à Inglaterra, menos qualidade. David Seaman, Martin Keown, Sol Campbell, Paul Scholes, Owen Hargreaves e Teddy Sheringham completavam a lista de nomes conhecidos ao lado de Beckham e Neville, enquanto Owen, Rio Ferdinand e Ashley Cole lideravam a nova geração inglesa.

A estreia contra uma seleção sueca apenas mediana parecia a oportunidade perfeita para os Three Lions mostrarem sua força. Mas não foi o que aconteceu. Beckham, ainda sem estar 100%, usando um moicano loiro marcante, justificou sua presença ao cobrar escanteio perfeito para Sol Campbell abrir o placar antes dos 25 minutos. Porém, em vez de manter a pressão, a Inglaterra recuou e chamou a Suécia para cima.

Niclas Alexandersson aproveitou um péssimo corte de Danny Mills para empatar, e a Suécia dominou o restante da partida, com Teddy Lucic e Henrik Larsson ficando perto da virada. A Inglaterra segurou o 1 a 1, mas saiu no lucro. O clima no vestiário era pesado, principalmente porque a Argentina já havia vencido a Nigéria por 1 a 0 mais cedo.

Eriksson, no entanto, tentou minimizar a situação. “Quando você abre 1 a 0 e termina empatando, parece que perdeu. Não deveria ser assim, mas esse era o sentimento no vestiário. Então eu disse aos jogadores que não estávamos em um funeral”, declarou. “A Copa acabou de começar e ainda podemos nos classificar. Tudo segue em aberto.”

Revanche contra a Argentina

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A resposta inglesa veio no segundo jogo, contra a Argentina, mas o discurso de Eriksson teve pouca influência nisso. O elenco estava movido pelo desejo de vingança após a dolorosa eliminação nos pênaltis em 1998, especialmente Beckham, expulso naquele confronto após revidar uma provocação de Diego Simeone.

Desde o início no Sapporo Dome, no Japão, havia uma intensidade no jogo inglês que infelizmente nunca mais seria vista durante a era Eriksson. A Inglaterra brigou mais, jogou melhor e dominou a Argentina no primeiro tempo, abrindo o placar quando Owen sofreu pênalti de Mauricio Pochettino.

Beckham pegou a bola e enfrentou todos os seus fantasmas no momento de maior pressão possível. Seria fácil sentir o peso da situação. Mas, como já havia feito contra a Grécia, respirou fundo, focou apenas na batida e mandou rasteiro no meio do gol, tão forte que o goleiro Pablo Cavallero praticamente nem reagiu.

Foi um momento de redenção para Beckham e o sinal de que a Inglaterra havia chegado forte naquela Copa. A Argentina pressionou no segundo tempo, mas não conseguiu furar a defesa inglesa, com Ferdinand e Campbell simbolizando o espírito de luta da equipe com cortes, desarmes e interceptações decisivas. A Inglaterra conquistou a vitória e a vingança desejada. E quando chegou a notícia da vitória da Suécia por 2 a 1 sobre a Nigéria, bastava um empate na rodada final para avançar às oitavas.

Empate contra a Nigéria abre caminho para show nas oitavas

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A Inglaterra conseguiu o ponto necessário no empate sem gols com a Nigéria, mas perdeu a liderança do grupo porque Suécia e Argentina empataram em 1 a 1. Mais preocupante ainda foi a atuação lenta da equipe no calor sufocante e a falta de criatividade ofensiva.

Em vez de enfrentar Senegal, teoricamente um adversário mais acessível, a Inglaterra teria pela frente a Dinamarca nas oitavas. Os dinamarqueses haviam liderado o Grupo A à frente do Senegal e surpreendido ao derrotar Uruguai e França, então campeã mundial, marcando cinco gols no total.

A expectativa era de um duelo complicado em Niigata, e os torcedores estavam apreensivos. Mas não havia motivo para preocupação. A Inglaterra começou em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Beckham cobrando mais um escanteio preciso para Ferdinand marcar de cabeça após falha do goleiro Thomas Sorensen.

Owen ampliou com seu tradicional faro de gol, e Heskey fez o terceiro pouco antes do intervalo após outra boa jogada de Beckham. Foi uma atuação quase perfeita no primeiro tempo, marcada por trocas rápidas de passes e pressão intensa sem a bola.

A Inglaterra administrou a vitória por 3 a 0 no segundo tempo e garantiu um confronto gigantesco contra o Brasil nas quartas de final. A seleção brasileira vinha de uma atuação menos convincente diante da Bélgica nas oitavas. Embora o Brasil tenha vencido por 2 a 0, os belgas criaram chances suficientes para ganhar a partida e dominaram o meio-campo durante boa parte do jogo. A Inglaterra tinha armas para explorar essas falhas, tanto que até Pelé admitiu à BBC Sport: “Se a Inglaterra mantiver a calma e a disciplina, vai vencer o jogo.”

Brasil aproveita erro juvenil de Eriksson

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O duelo contra o Brasil começou sob um calor escaldante de 28°C e com umidade de 57% no Estádio de Yokohama. As condições favoreciam a equipe de Luiz Felipe Scolari, e isso ficou claro desde o início, com o Brasil controlando a posse e empurrando a Inglaterra para trás.

Mesmo assim, com Sol Campbell comandando a defesa, a Inglaterra conseguiu neutralizar o ataque brasileiro e levava perigo nos contra-ataques. Aos 23 minutos, em uma dessas escapadas, Heskey lançou para Owen. A bola saiu um pouco forte, mas Lúcio falhou no domínio e entregou nos pés do atacante inglês, que tocou por cobertura no canto para abrir o placar.

O Brasil sentiu o golpe e, por um instante, a previsão de Pelé parecia possível. Mas a Inglaterra precisava continuar atacando em vez de recuar, como já havia feito contra a Suécia. O tetracampeão estava vulnerável.

O problema é que aquele jamais foi o estilo de Eriksson. O treinador mandou sua equipe baixar as linhas e proteger a vantagem até o intervalo, permitindo que o Brasil recuperasse a confiança rapidamente. E, segundos antes do apito para o intervalo, o inevitável aconteceu.

A sequência de erros infantis começa quando Beckham evita dividir forte com Roberto Carlos por receio de atingir o pé lesionado. Depois, Roque Júnior erra um passe no meio-campo que Scholes deveria interceptar, mas Kleberson consegue desviar e a bola sobra para Ronaldinho arrancar.

O craque brasileiro aplica um drible rápido em Ashley Cole, que sai da posição e deixa Campbell exposto, antes de tocar para Rivaldo finalizar de primeira, sem chances para Seaman. A Inglaterra entregou de bandeja a reação brasileira e, como se viu depois, Eriksson não tinha plano B.

O gol antológico de Ronaldinho

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Segundo Gareth Southgate, o técnico sueco também falhou ao tentar motivar os jogadores no intervalo. O ex-zagueiro, que ficou no banco naquela partida, relembrou anos depois: “Esperávamos Winston Churchill e recebemos Iain Duncan Smith.”

De fato, Eriksson não fez alterações e manteve o pragmático 4-4-2. A Inglaterra voltou para o segundo tempo sem intensidade extra, enquanto o Brasil assumiu totalmente o controle do jogo. Em apenas cinco minutos, veio a virada.

Desta vez, apenas um jogador foi culpado pelo gol sofrido. Quando o Brasil ganhou uma falta a cerca de 38 metros do gol pelo lado direito, o lance parecia inofensivo. Mas assim que Ronaldinho bateu, Seaman entrou em pânico.

A cobrança virou chute direto, e o goleiro inglês calculou completamente errado a trajetória. A bola encobriu Seaman e morreu no fundo da rede antes mesmo que ele reagisse. Enquanto Ronaldinho já corria para comemorar na pista de atletismo ao redor do campo, Seaman ainda tentava entender o que havia acontecido.

“Cafu me disse que Seaman costumava jogar adiantado e que havia espaço entre ele e o gol”, contou Ronaldinho depois da partida. “Segui o conselho e procurei surpreendê-lo. Tentei encobri-lo e dei sorte.”

Seaman ficou completamente exposto e a Inglaterra desmoronou mentalmente. Ainda restavam 40 minutos, mas o Brasil já havia vencido a batalha psicológica. Nem mesmo a expulsão de Ronaldinho, após entrada dura em Danny Mills, mudou o panorama. O Brasil seguiu controlando a posse, enquanto a Inglaterra apelava para lançamentos desesperados facilmente neutralizados. O apito final não interrompeu uma pressão inglesa. Apenas encerrou o sofrimento.

Falta de confiança

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É verdade que a Inglaterra sofreu com o calor e as lesões, mas a falta de ambição foi o principal motivo da queda na Coreia do Sul e no Japão. Eriksson foi cauteloso demais e muitas estrelas desapareceram quando a situação apertou.

O Brasil nem precisou fazer algo extraordinário. Apenas quis mais. Essa diferença de mentalidade talvez tenha sido melhor resumida pela reação conformada de Owen após a eliminação: “O Brasil é uma grande seleção, então não é tão difícil aceitar quem nos eliminou.”

A seleção brasileira conquistaria o pentacampeonato derrotando Turquia e Alemanha nas fases seguintes. A Inglaterra poderia perfeitamente ter ido até o fim caso eliminasse o Brasil, mas os jogadores nunca acreditaram de verdade nisso. Esse virou um padrão na era Eriksson, que ainda sofreria outras duas eliminações para Felipão depois que o brasileiro assumiu Portugal.

Na Eurocopa de 2004, a Inglaterra abriu vantagem contra Portugal nas quartas, mas sofreu o empate, empatou por 2 a 2 após a prorrogação e caiu nos pênaltis. Dois anos depois, o roteiro se repetiu na Copa de 2006, na Alemanha, algo que perseguiu Eriksson por muito tempo.

“Deveríamos ter chegado à final”, afirmou o sueco em 2018. “Naquele momento, não acho que existia uma seleção melhor do que a nossa. E ainda acho isso. Ninguém era melhor.”

A missão está clara para Tuchel

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Por muito tempo se disse que Eriksson desperdiçou a “Geração de Ouro” inglesa, mas vários ex-jogadores contestaram essa ideia. Gerrard foi o mais recente, ao admitir no podcast de Rio Ferdinand: “Éramos todos perdedores egoístas. Era um problema da cultura da seleção inglesa. Não éramos unidos, não tínhamos conexão. Nunca fomos realmente um grande time.”

Os problemas de mentalidade continuaram após a saída de Eriksson. Steve McClaren, Fabio Capello e Roy Hodgson falharam na tentativa de mudar o ambiente tóxico. Southgate foi o primeiro a transformar a Inglaterra em um grupo de verdade, criando uma atmosfera semelhante à de um clube e priorizando entrosamento e continuidade.

Mas, apesar da evolução entre 2018 e 2024, a Inglaterra terminou esse ciclo sem títulos, e as semelhanças entre suas derrotas decisivas e a queda para o Brasil em 2002 eram evidentes.

Croácia e Itália buscaram viradas contra os ingleses na semifinal da Copa de 2018 e na final da Eurocopa de 2020, respectivamente. Já na decisão da Eurocopa de 2024, a Inglaterra empatou contra a Espanha com gol de Cole Palmer aos 73 minutos, apenas para voltar a desmoronar e perder por 2 a 1.

Sem confiança genuína, a Inglaterra continuará fracassando. E isso foi especialmente doloroso em 2002, porque Eriksson tinha nas mãos um time capaz de ser campeão. A principal missão de Tuchel na próxima Copa, com um elenco igualmente talentoso, é fazer seus jogadores acreditarem que pertencem ao maior palco do futebol e jogarem sem medo. Só assim a Inglaterra finalmente conseguirá entregar o que promete.