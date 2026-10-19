Roberto De Zerbi, técnico do Tottenham, proibiu o uso de telefones celulares durante o café da manhã, o almoço e o jantar no período de treinamento que a equipe realizou em Marbella, na Espanha, em uma tentativa de fortalecer a união entre os jogadores e melhorar os resultados do time, que está na lanterna da Premier League.

O jornal britânico "The Guardian" informou que o Tottenham, que gastou mais de 380 milhões de libras esterlinas na contratação de 10 novos jogadores durante o verão, entra no confronto contra o Coventry, marcado para esta segunda-feira, sem ter conquistado nenhuma vitória em seus seis primeiros jogos no campeonato, o que aumenta a pressão sobre a comissão técnica.

De Zerbi afirmou, em entrevista coletiva, que o período de treinamento incluiu trabalho em campo e reuniões para discutir a situação da equipe e as responsabilidades exigidas dos jogadores, além da proibição do uso de telefones durante as refeições para dar mais tempo à comunicação direta entre os integrantes do grupo.

O treinador italiano acrescentou que foram realizadas duas ou três reuniões para discutir futebol e a situação atual, e que alguns jantares foram reservados apenas para os jogadores, e outros para os membros da comissão técnica, com o objetivo de melhorar o clima dentro do time.

De Zerbi explicou que já havia organizado períodos de treinamento semelhantes duas vezes durante sua passagem pelo Marselha, e considerou a medida um passo bem-sucedido, destacando que a decisão foi tomada em consulta com a diretoria do Tottenham, entre eles Vinai Venkatesham, Johan Lange e o proprietário do clube.

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Ele enfatizou que o objetivo não é impor restrições rígidas aos jogadores, afirmando que eles têm liberdade de movimento durante a estadia em Marbella, e que a ideia é passar mais tempo juntos longe dos compromissos diários, especialmente porque a chegada de novos jogadores e o retorno de outros da Copa do Mundo privaram a equipe de um período de preparação completo.

Nesse contexto, o Tottenham recuperou Dejan Kulusevski durante o período de treinamento, e James Maddison também voltou aos treinos, com expectativa sobre a possibilidade de sua participação contra o Coventry, seu ex-clube. De Zerbi confirmou que Maddison está pronto para jogar, mas ainda não definiu se ele começará a partida como titular.

Por outro lado, Xavi Simons continua ausente por causa de lesão, enquanto o treinador mencionou que acompanha constantemente a fase de recuperação do jogador, destacando a importância de dar aos atletas que retornam de lesões o tempo necessário para recuperar a plena condição, com a possibilidade de aproveitar alguns deles mesmo em períodos curtos de participação.