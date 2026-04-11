De volta à prancheta? Outro jogador importante do Feyenoord em situação incerta

Jakub Moder também é dúvida para o confronto fora de casa contra o NEC, segundo o Algemeen Dagblad. O jogador da seleção polonesa do Feyenoord não compareceu ao treino na sexta-feira, e por isso resta saber se ele poderá entrar em campo no próximo domingo.
Para o técnico Robin van Persie, isso seria mais um golpe. Na sexta-feira, já havia sido divulgado que a participação de Anel Ahmedhodzic, Luciano Valente e Anis Hadj Moussa é altamente incerta.
Fontes informaram ao Voetbalzone que o Feyenoord vai tentar contar com Hadj Moussa. Thijs Kraaijeveld parece que será novamente o substituto de Ahmedhodzic.
Se, além de Valente, Moder também ficar de fora, o meio-campo se tornará a próxima linha problemática. É possível que Van Persie experimente um jogador da base que, até agora, teve poucos minutos em campo.
Van Persie precisa, portanto, voltar à prancheta. O problema de lesões no Feyenoord continua sendo uma história que se repete.
Na quinta-feira, foi anunciado que Casper van Eijck retorna ao De Kuip. A esperança é que ele possa ajudar a equipe médica a conter a onda de lesões.
A partida entre o NEC e o Feyenoord será disputada no domingo à tarde. Às 14h30, os clubes populares dão início ao confronto crucial na busca por uma vaga na Liga dos Campeões.