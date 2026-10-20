Robin van Persie desperta bastante interesse, segundo informou o De Telegraaf nesta terça-feira. A expectativa, porém, é que o treinador, sem clube desde que foi demitido pelo Feyenoord neste ano, só assuma um novo trabalho em 2027.

Marcel van der Kraan, jornalista que acompanha o Feyenoord, cita a Premier League como possível destino para Van Persie, que jogou por Arsenal e Manchester United. "O treinador do Nottingham Forest (Oliver Glasner, nota da redação) já está com o cargo ameaçado", diz ele, referindo-se ao clube que atualmente ocupa a 19ª posição na Inglaterra.

"O bilionário grego Evangelos Marinakis, que tem pouca paciência com treinadores, está furioso porque seu clube é o penúltimo colocado da Premier League", revela Van der Kraan, que prevê dificuldades para Van Persie caso a possibilidade de assumir o Nottingham Forest se concretize. "Assumir clubes em apuros no meio da temporada, apesar dos salários milionários, muitas vezes é pedir para ter problemas. Por isso, Van Persie fará uma escolha bem ponderada quando quiser voltar a trabalhar."

Outro fator que provavelmente pesa é que Van Persie continuará recebendo seu salário do Feyenoord por mais um ano após sua saída antecipada. "Van Persie também não pode reclamar da falta de interesse, pois, em pleno verão, clubes de (grandes) ligas europeias já faziam fila por ele."

Arne Slot está na mesma situação de Van Persie, já que o ex-treinador do Feyenoord continua recebendo seu salário do Liverpool. Segundo o De Telegraaf , o nome de Slot foi mencionado no Tottenham Hotspur, que venceu pela primeira vez nesta temporada da Premier League na segunda-feira.

"Slot ocupa seu tempo livre com uma função de observador técnico na UEFA. Assim, pode, de maneira inteligente, acompanhar o trabalho de vários clubes de ponta durante meses, estudar sistemas de jogo e avaliar jogadores", explica Van der Kraan.

"Mas é certo que ele voltará a um grande clube europeu em 2027", afirma o jornalista. A agente Rafaela Pimenta mantém contato frequente com clubes interessados na Europa.