De Telegraaf: “Jogador que não atuou contra a Argélia é titular na partida entre Holanda e Japão”

Jurriën Timber será titular da seleção holandesa na primeira partida da fase de grupos da Copa do Mundo, segundo informou Mike Verweij, em nome dojornal De Telegraaf, no podcast Kick-off.
Verweij está atualmente nos Estados Unidos e afirma que o zagueiro treinou integralmente com o grupo na sexta-feira, o que o leva a concluir que Timber será titular quando a Oranje enfrentar o Japão em 14 de junho.
“Ficou bem claro. Ele se saiu bem. Deixou uma boa impressão. Também foi muito bem na final da Liga dos Campeões, onde chegou a jogar uma hora”, afirma Verweij.
Segundo Verweij, Timber vai começar contra o Japão, embora Valentijn Driessen não queira saber disso. “Acho que ele vai ser introduzido aos poucos. Não se quer correr riscos. Acho que ele vai começar com Jan Paul van Hecke.”
Timber sofreu uma lesão no tornozelo há alguns meses e deveria se recuperar rapidamente, mas isso demorou muito mais do que o previsto. No fim das contas, ele só voltou a jogar no último sábado, na final da Liga dos Campeões (1 a 1).