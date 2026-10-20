De Telegraaf associa Van Persie a clube da Premier League

Há bastante interesse em Robin van Persie, informa o De Telegraaf nesta terça-feira. A expectativa, porém, é que o treinador, sem clube desde que foi demitido pelo Feyenoord neste ano, só assuma um novo trabalho em 2027.

Marcel van der Kraan, jornalista que acompanha o Feyenoord, cita Van Persie na Premier League, onde ele jogou por Arsenal e Manchester United. "Na Premier League, o técnico do Nottingham Forest (Oliver Glasner, nota da redação) já está na corda bamba", diz ele sobre o atual 19º colocado do campeonato inglês.

"O bilionário grego Evangelos Marinakis, que tem pouca paciência com treinadores, está furioso porque seu clube ocupa a penúltima posição na Premier League", revela Van der Kraan, que prevê dificuldades para Van Persie caso a possibilidade de assumir o Nottingham Forest se concretize. "Assumir clubes em dificuldades no meio da temporada, apesar dos salários milionários, muitas vezes é pedir para ter problemas. Por isso, Van Persie fará uma escolha bem ponderada quando quiser voltar a trabalhar."

Outro fator que provavelmente pesa é que Van Persie continuará recebendo do Feyenoord por mais um ano após sua saída antecipada. "Van Persie também não teve do que reclamar em termos de interesse: no meio do verão, clubes de (grandes) ligas europeias já faziam fila."

Arne Slot está na mesma situação de Van Persie, pois o ex-treinador do Feyenoord continua recebendo do Feyenoord. Segundo o De Telegraaf , o nome de Slot foi mencionado no Tottenham Hotspur, que venceu na segunda-feira pela primeira vez nesta temporada da Premier League.

"Slot ocupa seu tempo livre com uma função de 'observador' técnico na UEFA. Assim, ele pode, de maneira inteligente, acompanhar o trabalho de vários grandes clubes durante meses, estudar sistemas de jogo e avaliar jogadores", explica Van der Kraan.

"Mas é certo que ele voltará a um grande clube europeu em 2027", afirma o jornalista que acompanha o Feyenoord. A empresária Rafaela Pimenta mantém contato frequente com clubes interessados na Europa.