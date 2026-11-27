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Daniele De Rossi, técnico do Genoa, falou em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Inter, marcado para amanhã, às 20h45, em San Siro. O treinador do Genoa comentou a condição de Ostigard, o adversário de amanhã, Osmajic, Colombo e o momento da equipe, que vem de uma vitória sobre o Sassuolo após a derrota para o Milan.

Sobre Leo Ostigard: "Fisicamente, o time está bem. Há alguns incômodos, claro, como em todas as outras equipes, segundo o Tuttosport. Temos alguns jogadores a avaliar, e um deles pode ficar fora pelo menos desta partida, mas não é nada preocupante. Leo não viajará a Milão, não está em condições de disputar este jogo. Depois veremos se poderá jogar na terça-feira e contra o Torino, dependendo também de como se recuperar dessa síndrome gripal".

Sobre a Inter: "Independentemente dos resultados, é um time de qualidade incrível. Em algumas partidas, talvez não tenha começado tão bem, mas mostrou sua força justamente nelas. Dá para ver que, quando quer, acelera um pouco e consegue fazer dois ou três gols em qualquer adversário. Precisaremos saber nos manter no jogo, ter coragem e causar problemas a eles em determinadas situações. Eles também sofrem gols. Se estão sofrendo um pouco mais, há um motivo para isso. Precisamos fazer a partida perfeita".

Sobre Osmajic: "Nosso atacante está jogando bem, mas o time todo está entendendo como a bola deve chegar a ele. Não demoramos a perceber o quanto ele é devastador. Nossos adversários também perceberam e talvez passem a marcá-lo com dois jogadores. Não podemos deixar todo o peso do ataque sobre os ombros dele, e não foi o que aconteceu, já que outros jogadores fizeram gols e finalizaram. Quando digo que precisamos fazer a partida perfeita, não falo só da defesa, mas também do ataque".

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Sobre os jogos contra Milan e Sassuolo: "O que fizemos contra o Sassuolo não será suficiente. Certamente perderemos se jogarmos como no domingo. A qualidade da Inter é tão superior que as chances que concedemos podem ser letais e decidir a derrota. O Sassuolo nos deu mais medo do que o Milan. Contra o Milan, soubemos suportar a pressão, conceder pouco e ser mais perigosos do que eles. Contra o Sassuolo, nem tanto. Às vezes tivemos um pouco de sorte, mas fomos muito bons em aproveitar nossas chances. Quando a bola chegou àquela região, vi jogadas decisivas, passes decisivos na hora certa e soubemos aproveitar o erro do adversário. Um grande time também faz isso".

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Sobre Colombo: "É uma perda importante para nós, por muitos motivos. Também pelo que ele trazia ao grupo e ao vestiário. Estava sempre presente para os companheiros. Ele nos salvou no ano passado. Se estamos aqui elogiando Osmajic, é graças aos gols de Colombo no ano passado. Decidiu partidas com lances brilhantes e correu como um animal na defesa. Neste ano, não conseguiu marcar, mas deu algumas assistências. Estava voltando de lesão. É um duro golpe para nós, porque é um rapaz querido. É uma boa pessoa, que vive o futebol da maneira mais genuína possível. Mandamos um grande abraço a ele, embora todos já tenhamos feito isso em particular. Continuaremos ao lado dele".