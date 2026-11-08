De Rossi: "Estou estudando Amorim. Modric? Não posso mais bater nele"

Daniele De Rossi, técnico do Genoa, participa de uma entrevista coletiva após o confronto com o Milan, válido pela 11ª rodada da Serie A.

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"Não cabe a mim julgá-lo: ele é mais jovem do que eu, mas tem muito mais experiência. Aprendo com ele. Estudamos e observamos o trabalho dele. Joga em um esquema de que gosto muito. Coloca muita qualidade pelas pontas, algo que também tentei fazer aqui. Claro que não com Moreira, mas dentro das devidas proporções e possibilidades. Gosto da maneira como se comunica, não joga a culpa nos jogadores nem quando perde, é sempre sincero nas derrotas. Está fazendo um ótimo trabalho."

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"Para quem ama este post, é emocionante ver esse jogador pintar futebol assim aos 41 anos. No ano passado, mandei marcá-lo individualmente; neste ano, ele jogava em dupla. Ele tem um tempo de jogo superior. Talvez esteja um pouco mais lento, mas o pensamento continua rápido. Nós nos estranhamos algumas vezes, e eu disse a ele: 'Não jogo mais, então não posso bater em você'. Mas é bonito, bonito mesmo. Ele, assim como Rabiot: jogadores de nível mundial."