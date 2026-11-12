De Rossi conta sobre o telefonema para Aquilani durante a noite: "É uma pena, ele é um dos mais talentosos"

De Rossi, técnico do Genoa, diz sobre a demissão de Aquilani, segundo o Corriere dello Sport: "Não posso falar de coisas que não conheço. Mas conversei com ele até tarde da noite. É uma pena que isso tenha acontecido, e é uma pena que tenha acontecido pouco antes do nosso primeiro confronto. Mas teremos outra oportunidade. Vou treinar por mais alguns anos na Serie A, e ele tem um destino traçado: entre a nova geração de técnicos, é um dos mais talentosos, um dos melhores. Com certeza, ainda terá muitas alegrias".