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Ao VivoIngressos
De Rossi Lazio GenoaGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

De Rossi conta sobre o telefonema para Aquilani durante a noite: "É uma pena, ele é um dos mais talentosos"

D. De Rossi
Roma
A. Aquilani
Genoa
Sassuolo

Durante a apresentação de "Radici", série sobre o Ostiamare que será exibida na Sky e na Now a partir de 19 de novembro, Daniele De Rossi também encontrou tempo para dedicar palavras de carinho ao amigo e ex-companheiro de equipe, agora colega de profissão, Alberto Aquilani, treinador demitido pelo Sassuolo.

De Rossi, técnico do Genoa, diz sobre a demissão de Aquilani, segundo o Corriere dello Sport: "Não posso falar de coisas que não conheço. Mas conversei com ele até tarde da noite. É uma pena que isso tenha acontecido, e é uma pena que tenha acontecido pouco antes do nosso primeiro confronto. Mas teremos outra oportunidade. Vou treinar por mais alguns anos na Serie A, e ele tem um destino traçado: entre a nova geração de técnicos, é um dos mais talentosos, um dos melhores. Com certeza, ainda terá muitas alegrias".

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