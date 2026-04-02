Os olhares voltam-se novamente para um terceiro confronto entre Dmitry Bivol e Artur Petrov, depois que a Federação Internacional de Boxe abriu as portas para a retomada desse duelo mundial, após a última edição realizada na capital saudita, Riade.

Em um cenário que parece uma continuação natural de uma rivalidade excepcional que cativou os fãs de boxe em todo o mundo, o presidente da federação, Omar Karimlev, confirmou que os dois lutadores são candidatos a retornar ao ringue para uma terceira luta, revivendo uma das mais notáveis rivalidades na mesma categoria de peso e conferindo-lhe uma nova dimensão de emoção e expectativa.

Ele observou que o caminho para esse confronto não será direto, já que se espera que tanto Bivol quanto Petrov disputem uma luta preliminar antes que os detalhes da terceira luta se tornem claros. Em seguida, terão início as consultas oficiais para definir o momento e o formato adequados, com previsão de que essas etapas sejam iniciadas até o final deste ano.

Em busca de um palco à altura deste evento, Moscou surgiu como a opção preferida para sediar a luta, devido à sua capacidade organizacional e infraestrutura capazes de acolher um confronto desta magnitude, conforme confirmou Karimlev.

Ele disse: “A Federação Internacional de Boxe está totalmente preparada para organizar uma terceira luta entre Bivol e Petrov, já que essa disputa representa um evento mundial de destaque. Espera-se que cada um deles dispute uma luta preparatória antes de se enfrentarem novamente; depois disso, será possível passar para a fase de planejamento e organização de forma oficial até o final do ano. Nossa prioridade é realizar essa luta na Rússia, especificamente em Moscou.”

Entre o momento da coroação em Riade e o início da contagem regressiva para um novo capítulo, essa tríade parece uma história ainda incompleta, uma história de disputa pelo topo que retorna desta vez pela porta da Federação Internacional de Boxe, em meio à expectativa mundial para saber como será escrito seu final