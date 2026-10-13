De pênalti a gol: lance de arbitragem polêmico no confronto entre Al Ittihad e Shabab Al Ahli

A partida entre Al Ittihad, da Arábia Saudita, e Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, teve um lance de arbitragem polêmico, em que a bola saiu de um possível pênalti para um gol do time adversário.

O Al Ittihad recebeu o Shabab Al Ahli nesta terça-feira, no estádio Al Inmaa, em Jidá, pela segunda rodada da fase de liga do torneio asiático.

Aos sete minutos de jogo, o iraniano Sardar Azmoun abriu o placar para o Shabab Al Ahli, após um lance individual de destaque de Guilherme Bala, que driblou mais de um jogador antes de deixar a bola para o companheiro diante do gol vazio.

Logo após o gol, os jogadores do Al Ittihad pediram que o árbitro recorresse ao árbitro de vídeo, alegando a existência de um pênalti a favor do time saudita antes de o Shabab Al Ahli marcar o gol da vantagem.

Depois da revisão feita pela cabine do árbitro de vídeo, o árbitro confirmou a validade do gol da equipe emiratense e descartou a marcação do pênalti para o Al Ittihad, por não haver infração.