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Mikel Arteta elogiou Enzo Maresca, técnico do Manchester City, como um "cara fenomenal" antes do confronto pela Premier League. Para ele, a recente queda do City se deve mais ao azar do que a atuações ruins. Os dois foram auxiliares de Pep Guardiola antes de se enfrentarem como rivais no norte de Londres.

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Arteta admira a abordagem analítica de Maresca

Antes do encontro de domingo no Emirates Stadium, Mikel Arteta falou com admiração sobre Enzo Maresca, que assumiu o Manchester City neste verão, após uma década de Pep Guardiola à frente do clube. Os dois já haviam sido auxiliares de Guardiola: Arteta de 2016 a 2019 e Maresca na comissão técnica do City que conquistou a tríplice coroa em 2022 e 2023. Depois, tornaram-se treinadores rivais.

"Conheço Enzo pessoalmente, mas não o suficiente para descrevê-lo. Todos que trabalharam com ele [dirão] que ele é um cara fenomenal. Alguém que ama e respira futebol, que é muito, muito analítico", disse Arteta. "Ele já era um grande jogador, e o que fez até agora na carreira como treinador é muito, muito impressionante."

Por que Arteta vê azar na sequência de quatro jogos do City

Questionado sobre o que explica a diferença entre o bom início do City e a recente sequência de quatro jogos sem vencer em todas as competições, Arteta rejeitou a ideia de que as atuações ou a forma do time tenham piorado drasticamente.

"Não acho que seja uma questão de forma ou de desempenho. Acho também que eles tiveram muito, muito azar com alguns resultados", disse Arteta. "Ele é muito inteligente para fazer mudanças e adaptações durante o jogo, de acordo com o que está acontecendo em campo. Tem uma ideia muito clara e princípios definidos sobre como quer jogar, e é muito bom em transmitir essa ideia."

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O que o Arsenal aprende com o alto nível do City na Premier League

Arteta também refletiu sobre a relação entre os dois clubes após a disputa pelo título na temporada passada e observou que o patamar estabelecido pelo City levou o Arsenal a elevar seu próprio nível ao longo dos anos.

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"Você admira o adversário, o nível que ele tem e a maneira como faz as coisas. Sem dúvida, aprende com isso, e isso inspira você a alcançar outro patamar", acrescentou Arteta. "Esse é o nível que o City trouxe para esta liga, algo sem precedentes."

Ex-auxiliares de Guardiola se enfrentam no norte de Londres

Agora à frente de times adversários na Premier League, Arteta e Maresca chegam ao importante confronto de domingo em momentos distintos de seus trabalhos.

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O projeto de longa data de Arteta enfrenta o elenco de Maresca, ainda em evolução, no Emirates Stadium, com pontos importantes em jogo na disputa pelas primeiras posições.