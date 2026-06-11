Uma reportagem divulgada nesta quinta-feira revelou que Luis de la Fuente, técnico da Espanha, repetiu uma medida polêmica tomada pelo ex-técnico da seleção, Luis Enrique.

No principal campo de treinamento da Escola Baylor, onde a Espanha se prepara para a primeira fase da Copa do Mundo, surgiu um elemento associado ao período de Luis Enrique no comando da seleção espanhola.

A Espanha inicia sua campanha na Copa do Mundo contra Cabo Verde no meio deste mês.

Entre 2019 e a Copa do Mundo de 2022 no Catar, Enrique utilizou andaimes no campo, transformando essa estrutura elevada em uma ferramenta de trabalho essencial.

Do alto, Enrique observava os treinos de uma perspectiva privilegiada, corrigia os movimentos, dava instruções e mantinha contato constante com seus jogadores, chegando a usar pequenos aparelhos de comunicação embutidos em seus coletes equipados com GPS para transmitir instruções em tempo real durante os treinos.

Por isso, a presença de um novo andaime no campo de treinamento da seleção espanhola em Chattanooga não passou despercebida.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “Desta vez, não será Luis de la Fuente quem subirá nela. O técnico da La Roja segue um estilo diferente na condução dos treinos, preferindo conduzi-los em campo, próximo aos jogadores e em contato constante com eles”.

Essa estrutura terá agora uma função diferente, embora não menos importante: a partir dessa posição elevada, os analistas da seleção espanhola trabalharão, o que lhes permitirá ter uma visão mais abrangente do campo para acompanhar os mínimos detalhes dos treinos.

Além disso, essa altura permite que eles registrem os movimentos coletivos, as distâncias entre as linhas, os esquemas táticos e o desempenho individual a partir de uma perspectiva difícil de obter do chão.

Assim, os andaimes que antes geraram grande polêmica voltam ao cenário diário dos treinos da seleção espanhola. Não são mais o centro de comando de onde Luis Enrique dirigia as operações, mas sim uma ferramenta a serviço da comissão técnica de Luis de la Fuente.