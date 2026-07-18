De la Fuente: Não vamos adotar um plano fracassado para parar Messi... E esta é a posição de Yamal em relação à final

Luis de la Fuente, técnico da Espanha, expressou grande admiração pela seleção argentina antes do tão aguardado confronto entre as duas equipes na final da Copa do Mundo, afirmando que sua equipe está ansiosa para lutar pelo título mundial e aproveitar esse momento histórico diante de um adversário forte que vem apresentando um desempenho excepcional nos últimos tempos.

As declarações de De la Fuente foram feitas durante a coletiva de imprensa realizada no Javits Center, em Manhattan, local escolhido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) para a coletiva dos técnicos das seleções classificadas para a final da Copa do Mundo.

Sobre se a vitória é a única opção aceitável na partida, De la Fuente disse: “Chegar à final da Copa do Mundo já é um privilégio por si só, e eu aceitaria chegar à final todos os anos, mesmo que perdêssemos. Queremos lutar pela conquista do título e vamos aproveitar esse momento, pois a Argentina é um grande adversário e vem de uma trajetória fantástica e impressionante”.

Sobre o estilo de jogo forte e agressivo da Argentina, o técnico espanhol declarou: “Será uma partida que se assemelhará a um grande espetáculo. Estamos diante de duas seleções excelentes e com muitas semelhanças. Cada uma de nós buscará direcionar o jogo para a área que mais lhe convém, mas ambas as seleções apresentarão uma partida em que prevalecerá o talento. Os árbitros estão lá para ajudar nesse espetáculo do futebol, e nós também vamos dar nosso apoio a eles”.

Quanto ao nervosismo antes da final, De la Fuente explicou: “Estou nervoso porque agora vamos voltar de helicóptero para o hotel, e é isso que me deixa nervoso; fora isso, não. Estou totalmente tranquilo, e tudo o que queremos é aproveitar esse clima”.

Quanto à situação do jogador Lamine Yamal e à comparação com o astro argentino Lionel Messi, ele disse: “Ele está bem, e todos treinaram muito bem. Esperamos que não haja surpresas nem contratempos desagradáveis amanhã. Lamine é Lamine, e Messi é um jogador único, um exemplo a ser seguido em suas atitudes e comportamento, especialmente considerando sua pouca idade e o que ele vem apresentando nesta Copa do Mundo excepcional e impressionante”.

Sobre o segredo de seu sucesso e superioridade, o técnico da seleção espanhola destacou: “O segredo está no trabalho, no trabalho e no trabalho. Mesmo assim, às vezes as coisas podem não correr como deveriam; e quando não dão certo, é preciso continuar trabalhando e cercar-se de pessoas e colaboradores de qualidade, como jogadores excepcionais e uma comissão técnica competente”.

Sobre ter um período de descanso mais longo antes da final, ele comentou: “Antes de iniciarmos essa jornada, expliquei aos jogadores as características únicas da Copa do Mundo, e essa é a realidade atual. Não recebemos nenhuma reclamação ou queixa de nenhum jogador, e tudo o que nos parece estranho hoje pode se tornar algo comum e natural daqui a alguns anos; temos que nos adaptar à realidade e pronto.”

Sobre a ansiedade e a pressão psicológica mútua antes da partida, De la Fuente disse: “Isso é algo que compartilhamos; eu e Scaloni concordamos em muitos conceitos e há uma grande semelhança entre nós nesse aspecto. Diante desse equilíbrio, devemos tentar conquistar a vitória por meio dos pequenos detalhes e impor nosso estilo; e, quando chegar a hora de sofrer em campo, sofreremos juntos”.

Sobre a possibilidade de impor uma marcação individual em Lionel Messi, De la Fuente revelou: “Conheci Messi quando era técnico do time de base do Sevilla. No início, impusemos uma marcação individual nele, mas o jogador encarregado da marcação recebeu um cartão amarelo; então, eu o substituí imediatamente e, depois disso, levamos quatro gols. Amanhã não vamos contar com a marcação individual, mas estaremos muito cautelosos e atentos. Eu e Scaloni somos dois treinadores rivais e nos respeitamos muito; enfrentá-lo é um grande orgulho para mim”.

O técnico espanhol citou uma frase do filósofo Marco Aurélio para refletir o espírito do grupo, dizendo: “O mais importante é a colmeia, e não a abelha isoladamente, pois o mais importante é sempre a equipe como um todo, e essa é uma lição que nunca devemos esquecer”.

Em resposta a uma pergunta sobre se a seleção argentina é uma equipe que joga de forma desleal ou antidesportiva, De la Fuente disse: “Respeito todas as opiniões, mas não é nada disso... Tenho grande admiração pela seleção argentina, que vem de fazer história e é comandada por um amigo próximo meu. Toda seleção vai usar as armas futebolísticas à sua disposição, mas, no fim das contas, trata-se de uma partida de futebol”.

E concluiu: “Yamal está 100% pronto. Ele sofreu uma forte pancada na partida anterior, mas aguentou o jogo e o completou de forma impecável. Ontem, demos a ele um descanso, e hoje ele esteve com os companheiros nos treinos normalmente. Ele está perfeitamente bem e não há nenhum problema com ele”.