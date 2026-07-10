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Spain Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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De la Fuente: Medo da França? ... São eles que deveriam se preocupar

Espanha x Bélgica
Espanha
Bélgica
Copa do Mundo
França x Espanha
França
L. de la Fuente
Espanha
Bélgica
EUA
França

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, elogiou a personalidade de sua equipe e do craque Merino após a vitória dramática sobre a Bélgica (2 a 1) nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a Espanha possui os recursos necessários para incomodar a França na esperada semifinal.

De la Fuente disse em uma entrevista rápida ao canal “La1”, logo após a partida: “Essa é a personalidade da equipe em qualquer circunstância e situação. Reitero meu orgulho em comandar essa equipe, ávida por crescimento e evolução. Merecemos a vitória de todo o coração. Precisamos ter consciência do quão difícil foi conquistar essa vitória; e precisamos valorizá-la”.

O técnico espanhol elogiou ainda o “substituto de ouro” Merino, que marcou o gol da vitória aos 88 minutos pela segunda partida consecutiva nas fases eliminatórias, dizendo: “Ele é fantástico, tem muitas qualidades, é um jogador de nível mundial, pode jogar em qualquer time e temos sorte de tê-lo conosco, pois sabemos que ele estará presente sempre que precisarmos dele.”

Sobre o confronto que se aproxima contra a França na semifinal na próxima terça-feira, De la Fuente afirmou que a Espanha não será a única a se sentir preocupada, dizendo: “É lógico que vamos dar o nosso melhor para vencê-los; acho que eles estão tão preocupados quanto nós. Somos o único time que os derrotou em duas partidas consecutivas. Um grande time enfrentará outro grande time.”

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