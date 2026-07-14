De la Fuente, com muita confiança: a França enfrentou a melhor seleção do mundo

Luis de la Fuente, técnico da seleção espanhola, descreveu sua equipe como excepcional após a classificação para a final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que os “Matadores” ainda têm mais um passo a dar.

A seleção espanhola dominou de ponta a ponta e venceu a França por 2 a 0 na noite de terça-feira, no estádio de Dallas, na semifinal da Copa do Mundo.

Com isso, a seleção espanhola garantiu sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026, marcada para o próximo domingo, aguardando o vencedor da outra semifinal entre Inglaterra e Argentina.

De la Fuente disse em declarações após a partida: “É difícil descrever esse sentimento, mas entendo que seja semelhante à felicidade. Gostaria de dizer que esta equipe é excepcional, e queremos continuar avançando e alcançar o melhor; ainda temos mais um passo pela frente”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede francesa “Foot Mercato”: “É uma grande responsabilidade estarmos na final da Copa do Mundo. É uma grande honra, que poucos têm, e precisamos aproveitar cada momento”.

E continuou: “Começamos há quatro anos com uma ideia clara, e foi essa ideia que nos trouxe até onde estamos hoje; por isso estamos felizes”.

Quando questionado sobre a vitória da seleção francesa, considerada a grande favorita ao título da Copa do Mundo, ele explicou: “Com certeza, já dissemos isso no vestiário: vamos enfrentar uma das melhores seleções do mundo, mas, por outro lado, eles vão enfrentar a melhor seleção do mundo. Esses jogadores realmente merecem isso; eles combinam dedicação e talento, e fizeram com que as tarefas difíceis parecessem fáceis. Sinto um orgulho e uma felicidade imensos”.