Luis de la Fuente, técnico da Espanha, expressou sua opinião sobre qual jogador deve conquistar o prêmio de Bola de Ouro neste ano.

Questionado sobre quem é o favorito ao prêmio de Bola de Ouro entre Rodri e Lamine Yamal, De la Fuente respondeu, em coletiva de imprensa: "Ambos são espanhóis e eu daria o prêmio a um jogador espanhol. Vejo que ambos apresentaram o que merecem para vencer e têm o talento para receber essa homenagem".

Sobre se considera injusto que a final da Copa do Mundo não seja realizada na Espanha e se teme interferências políticas, De la Fuente respondeu: "Minha opinião, e é o que posso controlar, é que a final deve ser realizada na Espanha por diversos motivos. Ainda há muito tempo, e minha certeza é que a Fifa valorizará as boas coisas que a Espanha oferece em termos de infraestrutura e estádios, e, no momento, não tenho qualquer dúvida de que a final deveria ser disputada na Espanha".

Sobre se há alguma preocupação após a conquista do título mundial, De la Fuente esclareceu: "A única coisa que me preocupa é a saúde dos jogadores e podermos contar com eles. Assim que a partida final terminou, em dois ou três minutos, um dos jogadores veio até mim e me disse: o que nos resta para vencer? E eu respondi: a partida contra a Inglaterra em 26 de setembro".

E acrescentou: "Esta equipe não para; vencer a Copa do Mundo não nos basta, e precisamos ser melhores, e o que conquistamos não é suficiente para vencer a próxima partida, e não tenho qualquer dúvida ou preocupação a não ser que todos estejam prontos e saudáveis".

E sobre a situação em torno de 8 jogadores campeões não terem conseguido receber a homenagem devido à recusa do Barcelona, De la Fuente declarou: "Sinto-me triste porque essa homenagem não acontece com frequência, mas eles são muito celebrados porque são valorizados aonde quer que vão, e, se você não for homenageado em casa, será homenageado em outro lugar".



Vocês podem discutir os assuntos e as notícias com mais profundidade nos fóruns do "Kooora"