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De infrações claras a financiamentos obscuros: por que o caso do City é diferente do de Everton e Nottingham?

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Manchester City
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O segredo é revelado pela "BBC"

O caso do Manchester City já se arrasta há mais de 3 anos desde que as acusações foram feitas ao clube, período durante o qual outros casos envolvendo clubes como Everton e Nottingham Forest foram resolvidos, depois de estarem ligados a violações das regras de lucratividade e sustentabilidade, resultando em punições com dedução de pontos.

Segundo o site "BBC Sport", a longa duração da análise do caso do Manchester City se deve à dimensão e à complexidade das acusações em comparação com os outros casos, já que o processo ultrapassa 115 acusações que abrangem múltiplos aspectos dos regulamentos financeiros ao longo de 9 anos.

Em contrapartida, os casos do Everton e do Nottingham Forest giraram essencialmente em torno da ultrapassagem do limite de prejuízos permitido, em mais de 150 milhões de libras esterlinas ao longo de 3 anos, e as infrações em ambos os casos eram mais evidentes, o que limitou o alcance da defesa perante as autoridades competentes.

Já o processo do Manchester City inclui alegações mais complexas, entre elas a acusação de que o clube ocultou financiamento de acionistas sob a forma de contribuições de patrocínio, uma questão que exige uma análise detalhada de transações, contratos e informações financeiras ao longo de anos.

Além disso, o grande número de acusações e o longo período de tempo abrangido pelo caso tornaram mais complexa a análise das provas e a resposta a cada item, o que explica a enorme diferença na duração em comparação com os outros casos.

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