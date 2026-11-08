De Graafschap aguarda punição duríssima após não comparecer em Arnhem: o que dizem as regras da KNVB

O De Graafschap pode sofrer uma punição severa pelo cancelamento definitivo da partida contra o Vitesse. Segundo o regulamento da KNVB, até mesmo a perda de pontos é uma possibilidade.

Na manhã de domingo, torcedores do De Graafschap bloquearam o ônibus dos jogadores do próprio clube. Com isso, a equipe não pôde seguir para o Gelredome, onde enfrentaria o Vitesse pela Keuken Kampioen Divisie.

A partida foi então definitivamente cancelada às 12h15. Muitos torcedores do Vitesse já estavam no Gelredome e tiveram de voltar para casa decepcionados.

Os torcedores do De Graafschap bloquearam o ônibus porque não tinham permissão para entrar no Gelredome, conforme decisão tomada na noite de sábado pelo comitê tripartite local de Arnhem.

O comitê temia novos distúrbios em decorrência disso e, por esse motivo, não considerou prudente permitir a entrada da torcida visitante. "As autoridades locais temem uma perturbação da ordem pública e da segurança, possivelmente grave, tanto nos arredores do estádio quanto dentro dele", escreveu o Vitesse.

O Voetbalzone consultou o regulamento da KNVB e encontrou o seguinte: "Se um clube chega atrasado por mau planejamento ou negligência (conduta pela qual pode ser responsabilizado), está sujeito a sanções rigorosas da comissão disciplinar da KNVB."

"Multa: o clube corre o risco de receber uma multa oficial elevada por prejudicar a imagem da competição e descumprir o regulamento."

"Pedidos de indenização: como as partidas são transmitidas ao vivo, as transmissões de TV seguem horários rígidos. Um clube que chega atrasado por uma causa pela qual pode ser responsabilizado pode ter de responder pela perda de receitas de TV ou pelos custos adicionais arcados pelo clube mandante."

"Perda de pontos ou derrota por decisão administrativa: se um clube não comparece sem motivo válido ou se recusa a jogar, isso resulta em derrota por 3 a 0 determinada pelo regulamento e, muitas vezes, na perda de pontos na classificação."

A própria KNVB informou, em comunicado, que a situação será discutida na segunda-feira pela direção da competição. Depois disso, serão anunciadas uma decisão sobre as consequências e uma nova data para a partida.