"De Gea não é insubstituível no Manchester United" - Van der Sar

Goleiro da seleção espanhola terá contrato com o clube até o verão europeu de 2020. A Juventus teria interesse no atleta de 28 anos

David De Gea não é indispensável no se seu contrato não for renovador, de acordo com Edwin van der Sar, ex-goleiro do clube.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O espanhol tem contrato até o fim da temporada com uma oferta de 290 mil libras por semana na mesa em Old Trafford.

Van der Sar, que passou seis anos em Old Trafford, é um grande fã de De Gea, mas insiste que existem muitas boas alternativas se ele decidir deixar o clube, incluindo o jogador da base Dean Henderson, que está atualmente emprestado ao .

"Outros goleiros também podem preencher a lacuna", disse o holandês.

“Existem alguns goleiros da Premier League jogando no clube que também podem dar um passo à frente. Eu tinha 34 anos quando fui para o United, então há muitas oportunidades lá. A decisão precisa chegar em um determinado ponto. Já levou muito tempo, então é um caso de 'sim' ou 'não', mas eu não sou diretor do United”.

A forma recente de De Gea também não é a melhor, com o camisa 1 do United sofrendo vários gols no final da temporada passada, enquanto ele foi responsabilizado pela vitória do por 2-1 no mês passado.

Van der Sar, porém, insiste que todos os grandes jogadores passam por quedas na forma e espera que De Gea volte ao seu melhor em breve.

Mais artigos abaixo

"Isso aconteceu comigo, aconteceu com [Ryan] Giggs também, com todos", disse ele.

“Sua forma é diferente. Ele está há tanto tempo em um nível tão alto que, em um determinado momento, é notado [quando seu desempenho cai], talvez não nas duas primeiras vezes, mas as pessoas começam a escrever sobre isso. Mas ele vai ficar bem. Ele é um ótimo goleiro”.