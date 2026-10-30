De forma irritada: Posecki responde à possibilidade de sua demissão do Al-Ahly

O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli saudita, respondeu de forma irritada às notícias que apontavam a possibilidade de sua demissão do cargo, após a pesada derrota diante do Al-Shabab.

O Al-Shabab venceu o Al-Ahli pelo placar de 6 a 1, na partida que reuniu as duas equipes nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita Riad, pela décima segunda rodada da Liga Roshn.

Após o fim da partida, Pusic foi questionado na coletiva de imprensa sobre se tinha a sensação de que aquela seria sua última partida com o Al-Ahli, respondendo irritado: "Você devia ter vergonha dessa pergunta", segundo revelou o jornal saudita "Asharq Al-Awsat".

O treinador holandês afirmou: "Perdemos por um placar elástico e inesperado, cometemos vários erros individuais, a torcida tem o direito de expressar o que sente, e eu sou um treinador profissional".

E acrescentou: "Os erros individuais, cometidos nos primeiros 25 minutos, dificultaram tudo. Vencemos 5 partidas consecutivas, apresento minhas desculpas aos torcedores e prometemos trabalhar duro na próxima partida diante do Al-Sadd do Catar".

O Al-Ahli visita o Al-Sadd do Catar na próxima segunda-feira, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

Vale lembrar que Pusic assumiu o comando do Al-Ahli desde o início da atual temporada, substituindo o treinador alemão Matthias Jaissle, e comandou a equipe em 17 partidas desde então, nas quais conquistou 11 vitórias, contra 5 derrotas e um único empate.