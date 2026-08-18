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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

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De forma inteligente: agente de Salah ironiza declarações do presidente do Besiktas

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Rami Abbas responde após cerca de um mês

Rami Abbas, empresário de Mohamed Salah, astro do Trabzonspor, ironizou declarações anteriores do presidente do Beşiktaş sobre o motivo do fracasso da transferência do craque egípcio para o clube turco, que veste as cores preta e branca.

Salah esteve inicialmente perto de se juntar ao Beşiktaş em uma transferência gratuita, após sua saída do Liverpool, mas o destino acabou mudando para o Trabzonspor.

Segundo os relatos, Salah concordou com um salário de 17 milhões de euros por temporada, além de algumas variáveis.

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Serdal Adalı, presidente do Beşiktaş, havia disparado contra Rami Abbas e o responsabilizado pelo fracasso da chegada de Salah ao seu time.

Adalı disse em declarações anteriores: "Salah concordou em se transferir para o Beşiktaş e seu empresário também enviou uma resposta positiva à nossa proposta no início, chegou até a entrar em contato com nosso treinador e com o diretor esportivo e reafirmou sua aceitação da proposta".

E acrescentou: "Mas depois que se espalharam notícias na imprensa sobre a conclusão do nosso acordo, o empresário de Salah aumentou suas exigências financeiras. Ele elevou sua própria comissão a níveis inacreditáveis, chegou a 35%!".

Parece que Abbas não esqueceu essas declarações, apesar de já ter passado cerca de um mês, e decidiu responder à sua maneira.

Abbas publicou uma foto sua ao lado de Salah em sua conta na plataforma "X", em que ambos apareciam comendo em um restaurante na Turquia, e o craque egípcio comentou: "Quem comeu os dois (os pratos)?".

O empresário do jogador não perdeu a oportunidade e respondeu com ironia: "Comi meu prato e 35% do seu".

Vale lembrar que Salah começou sua trajetória no Trabzonspor entrando como substituto contra o Kasımpaşa no último sábado, na abertura do Campeonato Turco, partida que terminou empatada em 1 a 1.

Salah se prepara para disputar seu primeiro jogo continental com a camisa do Trabzonspor depois de amanhã, quinta-feira, contra o Ferencváros, da Hungria, no jogo de ida do play-off de acesso à Liga Europa.

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