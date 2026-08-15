A seleção feminina da Argélia conquistou a medalha de bronze na Copa Africana de Nações, após superar a seleção do Marrocos nos pênaltis (3 a 2), depois que o tempo regulamentar da partida que definiu o terceiro lugar terminou empatado em 1 a 1, num confronto marcado pela emoção até os últimos instantes.

A seleção marroquina abriu o placar aos 37 minutos com Kawthar Azraf, após um passe decisivo de Hanane Aït El Haj, e manteve a vantagem até o fim do primeiro tempo, apesar das tentativas da seleção argelina de buscar o empate.

No início do segundo tempo, a seleção marroquina pensou ter ampliado a vantagem depois que Meriem Atik marcou um gol aos 47 minutos, mas o árbitro anulou o lance após recorrer ao árbitro assistente de vídeo, deixando a partida decidida por um único gol.

A seleção argelina manteve a pressão em busca de voltar ao jogo, o que se concretizou aos 83 minutos, quando Lina Boussaha marcou o gol de empate após um passe de Sofia Belkhald, levando o confronto de volta ao ponto de partida poucos minutos antes de seu término.

Os minutos finais reservaram uma grande dose de emoção, depois que a seleção marroquina teve uma preciosa chance de decidir a partida, mas Nouhaila Benzina desperdiçou um pênalti aos 90+7 minutos, deixando escapar a vitória, o que traz à memória o pênalti perdido por Brahim Díaz diante do Senegal na final da competição masculina do continente, antes da derrota por 1 a 0.

Após o fim da partida com o empate em 1 a 1, as duas seleções recorreram aos pênaltis para definir o dono do terceiro lugar, e as cobranças sorriram para a seleção argelina, que venceu por 3 a 2, garantindo a medalha de bronze no torneio.