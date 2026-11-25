Compartilhar Siga GOAL no Google

O Real Madrid está perto de alcançar uma meta que lhe escapa desde a adoção do novo formato da Champions League. Depois de vencer as cinco primeiras partidas na competição, com 100% de aproveitamento, o time está praticamente a um passo de garantir vaga entre os oito melhores da fase de liga.

Publicidade

O time merengue soma 15 dos 15 pontos possíveis na edição 2026-2027. A campanha pode parecer normal para o maior campeão da Champions League, dono de 15 títulos, mas desta vez ganha um peso especial: desde a adoção do novo formato, na temporada 2024-2025, o Real Madrid nunca terminou a fase de liga entre os oito primeiros colocados.

Segundo o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid precisa, em tese, de apenas uma vitória nos três jogos restantes para garantir de forma quase certa a vaga direta nas oitavas de final e evitar o playoff de acesso às oitavas.

O time merengue ainda tem três compromissos pela frente: dois fora de casa, contra Arsenal e Shakhtar, e um diante do LASK no Santiago Bernabéu.

Antes do duelo com o PSV, José Mourinho já havia ressaltado a importância de somar os pontos suficientes para fugir do playoff: "Os 12 pontos nos dão tranquilidade... mas temos que seguir, porque não queremos disputar o playoff".

Publicidade Publicidade

Com a vitória sobre o time holandês, o Real Madrid manteve o início perfeito na competição, com cinco triunfos consecutivos.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Mourinho conhece bem o drama do playoff

Mourinho tem um motivo a mais para falar sobre a importância de terminar a fase de liga no top-8: na temporada passada, era ele o treinador do time que empurrou o Real Madrid para o playoff.

Comandado pelo técnico português, o Benfica tirou do Real Madrid a classificação direta na última rodada da fase de liga. O empate bastava para o time espanhol evitar o playoff, mas o goleiro ucraniano do Benfica, Anatoliy Trubin, marcou um gol nos acréscimos, tirando o Real Madrid dos oito primeiros e colocando o Benfica no playoff.

Publicidade

Depois, o sorteio colocou as duas equipes frente a frente novamente, em um confronto cercado de polêmicas, entre elas o episódio de insultos racistas sofridos por Vinícius Júnior por parte de Prestianni no jogo de ida, em Lisboa.

O Real Madrid chegou àquela fase sob o comando de Álvaro Arbeloa, após a demissão de Xabi Alonso em janeiro, depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

Publicidade

Na temporada passada, o Real Madrid terminou a fase de liga em nono lugar, depois de sofrer três derrotas, para Liverpool, Manchester City e Benfica, o que o obrigou a disputar o playoff.

Uma temporada anterior ainda mais difícil

Na temporada anterior, sob o comando de Carlo Ancelotti, o começo europeu do Real Madrid foi ainda mais complicado: o time perdeu três de seus cinco primeiros jogos, para Lille, Milan e Liverpool.

Publicidade

Apesar de vencer as três últimas partidas, a equipe não passou do 11º lugar e, mais uma vez, se viu obrigada a disputar o playoff.

Naquela ocasião, o Real Madrid enfrentou o Manchester City de Pep Guardiola, mas conseguiu superar o time inglês com vitórias na ida e na volta. Em seguida, encarou o Atlético de Madrid na fase seguinte, em um confronto decidido nos pênaltis e marcado por grande polêmica por causa do lance do duplo toque de Julián Álvarez.

Publicidade

A aventura europeia do Real Madrid naquela temporada terminou diante do Arsenal, nas quartas de final. Já na temporada passada, a eliminação veio contra o Bayern de Munique, depois de o time ter ficado mais perto da semifinal diante da equipe alemã do que no confronto com o Arsenal.

Um passo separa o Real Madrid do descanso até março

Agora, o Real Madrid tem 15 pontos, o que o coloca em uma posição muito confortável em relação à maioria dos concorrentes.

Publicidade

Mais uma vitória deixará a classificação do Real Madrid para o top-8 praticamente garantida, o que dará ao time a chance de descansar da Champions League até março, em vez de disputar dois jogos a mais no playoff.

A importância desse cenário não se limita ao lado europeu. Ele dará ao Real Madrid mais margem para administrar o calendário, aliviará o desgaste físico e mental dos jogadores e ainda oferecerá uma vantagem extra na briga pelo título de LaLiga.

Publicidade

Depois de duas temporadas em que foi obrigado a disputar o playoff, desta vez o caminho parece aberto para o time merengue terminar a fase de liga entre os oito melhores, o que fará uma diferença importante em seus planos para a segunda metade da temporada.