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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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De Bruyne diante de um velho inimigo: a escalação oficial para o confronto entre Napoli e Arsenal

SSC Napoli U19 x Arsenal U19
SSC Napoli U19
Arsenal U19
UEFA Youth League
Itália
England

Confronto aguardado em solo italiano

 Mikel Arteta, treinador do Arsenal, anunciou a escalação de seu time para o confronto contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona, na noite de hoje, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões da Europa.

A escalação do Arsenal foi a seguinte:

David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eze e Gyökeres.



Do outro lado, Massimiliano Allegri, treinador do Napoli, anunciou a seguinte escalação:

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano e Alisson Santos.

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