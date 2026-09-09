De Bruyne diante de um velho inimigo: a escalação oficial para o confronto entre Napoli e Arsenal

Mikel Arteta, treinador do Arsenal, anunciou a escalação de seu time para o confronto contra o Napoli, no estádio Diego Armando Maradona, na noite de hoje, na estreia das duas equipes na Liga dos Campeões da Europa.
A escalação do Arsenal foi a seguinte:
David Raya, Ben White, Hincapié, Gabriel, Konsa, Mikel Merino, Saka, Declan Rice, Ødegaard, Eze e Gyökeres.
Do outro lado, Massimiliano Allegri, treinador do Napoli, anunciou a seguinte escalação:
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafael Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, De Bruyne, Højlund, Politano e Alisson Santos.