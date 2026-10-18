De Boer compara Marcos Leonardo a atacante que fracassou no Ajax

Contratado por 20 milhões de euros, Marcos Leonardo ainda precisa se adaptar ao Ajax. "Ele ainda não causou tanto impacto, acho, né?", lamentou o ex-olheiro do Ajax Hans van der Zee neste domingo, em entrevista à NOS.

Ronald de Boer também se mostra pessimista quando o assunto é o atacante brasileiro. "Acho que ele perdeu cinco chances de 100% de marcar, e era só empurrar a bola para o gol. A certa altura, já não dá para dizer que é apenas falta de sorte. Por isso, fico apreensivo, sim."

O ex-jogador do Ajax considera que o clube pode esperar mais de um reforço de 20 milhões de euros. "E acho, sim, que o preço deve pesar na avaliação. Por 20 milhões, é justo ser crítico e esperar mais de um jogador", afirma De Boer sobre a contratação feita no verão.

Van der Zee, que foi olheiro-chefe do Ajax de 2007 a 2024, viu Leonardo jogar com frequência na época em que ele estava no Santos. "Fiz vários relatórios sobre ele para o Ajax. Não, minha avaliação certamente não era positiva. Não acho que ele seja um centroavante para o Ajax. Por 20 milhões, há opções muito melhores no Brasil e na Colômbia."

O experiente olheiro explica por que Leonardo não é adequado ao clube de Amsterdã. "Ele tem uma velocidade comum. É um centroavante de área, de pouca altura e pouca força física, e é fraco com a bola nos pés. Eu não achava, e continuo não achando, que Marcos Leonardo seja um centroavante de alto nível, porque ele não consegue participar do jogo coletivo."

De Boer, porém, não vê apenas pontos negativos em Leonardo. "Ele se desmarca bastante bem, suas movimentações são boas, e tenho a impressão de que consegue chutar com bastante precisão com a parte interna do pé direito. Mas será que isso basta para ele dar certo? Tenho minhas dúvidas."

O ex-meio-campista compara o brasileiro a Ivan Gabrich. O atacante argentino foi levado ao Ajax por Louis van Gaal em 1996, com grande alarde. O que se seguiu foi uma passagem que fracassou por completo na Holanda. "Talvez Marcos Leonardo não seja exatamente um Gabrich, mas... neste momento, ele é um Gabrich."