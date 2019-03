De barriga! Ganso faz o seu primeiro gol pelo Fluminense

Foi o gol mais rápido que o meio-campista fez por uma nova equipe

Paulo Henrique Ganso fez, contra o Ypiranga, o seu primeiro gol pelo Fluminense. O camisa 10, principal contratação do Tricolor em 2019, fez o terceiro tento no duelo realizado nesta quarta-feira (06), pela Copa do Brasil.

A grande coincidência é que o lance lembrou um outro momento histórico na história do Flu. Assim como fez Renato Gaúcho na conquista do título carioca de 1995 contra o Flamengo, Ganso estufou as redes com a barriga!

Bem colocado na área, o meio-campista aproveitou indecisão dos jogadores gaúchos após desvio do zagueiro Digão em escanteio para escorar e completar a jogada.

Foi também o gol mais rápido que Ganso fez desde a sua chegada em um novo clube. A sua melhor marca anterior havia sido no Santos, onde demorou três partidas antes de estufar as redes no quarto desafio.