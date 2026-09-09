Pouco antes do fim da janela de transferências, começaram a circular notícias de que a Juventus de Turim estava trabalhando em um empréstimo de Woltemade. Pouco depois, a transferência do jogador da seleção alemã para o recordista italiano para a temporada em curso foi sacramentada. Não foi acordada uma opção de compra. Assim, Woltemade retornará à Inglaterra no verão de 2027, onde tem contrato até 2031.

O negócio foi, de fato, surpreendente. Embora o jogador de 24 anos tenha sido ligado durante a janela de verão a transferências, por exemplo, para o BVB ou para Barcelona, mais recentemente tudo indicava que o atacante permaneceria nos Magpies.

De acordo com a Sport Bild, o próprio Woltemade não buscava uma mudança de clube, mas teria ficado "fortemente irritado" ao se ver no banco de reservas na estreia da temporada, no jogo em casa contra o Liverpool. Woltemade teria se perguntado seriamente se teria algum papel com o novo técnico Matthias Jaissle, sobretudo porque o estilo de jogo dele, com muitas bolas longas, aparentemente não lhe agradava em nada.

Newcastle trabalha em transferência "pelas costas de Woltemade"

Segundo a reportagem, a desconfiança de Woltemade talvez não estivesse tão errada assim. Jaissle não teria ficado satisfeito com as atuações de seu compatriota alemão na pré-temporada, escreve a Sport Bild. Além disso, o clube teria tentado avançar com uma transferência "pelas costas de Woltemade".

A princípio, disso não parecia sair nada, já que o próprio jogador nem pensava em deixar o Newcastle. A virada teria acontecido com a irritação de Woltemade e o interesse da Juventus.

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Woltemade estreia pela Juve: apenas reserva de Kolo Muani?

Pelos italianos, o ex-jogador do Stuttgart estreou no último fim de semana na Serie A, no duelo de peso contra o Milan. Woltemade entrou em campo no último quarto de hora e ajudou os Bianconeri a transformar um 0 a 1 em 1 a 1. Suas perspectivas de conquistar uma vaga entre os titulares com o técnico Luciano Spalletti são, neste momento, difíceis de avaliar. No ataque, ele aposta no ex-jogador do Eintracht Frankfurt Randal Kolo Muani, que atualmente, porém, não vem convencendo.

No verão de 2025, Woltemade se transferiu para o Newcastle por 75 milhões de euros, em meio a grande alarde, depois de Bayern de Munique e Stuttgart terem disputado por muito tempo a contratação do alto atacante.

Nos Magpies, Woltemade teve um início excelente sob o comando do técnico Eddie Howe, com quatro gols em suas primeiras cinco partidas na Premier League. Com o tempo, porém, seu rendimento caiu e Woltemade perdeu a vaga entre os titulares. Até aqui, em 53 jogos oficiais pelo Newcastle em todas as competições, ele soma 11 gols e seis assistências.



