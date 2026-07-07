De Al-Hadari a Shobier... Messi leva a seleção egípcia para a história da Copa do Mundo

A seleção egípcia entrou com tudo na história da Copa do Mundo, graças à sólida defesa formada pelos goleiros Essam El-Hadary e Mustafa Shubair.
A seleção egípcia enfrentou a Argentina, nesta terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Aos 21 minutos de jogo, a seleção argentina recebeu um pênalti, cobrado por Lionel Messi, mas o goleiro egípcio Mustafa Shubair conseguiu defendê-lo com maestria.
De acordo com a conta “Stats Foot” no site “X”, a seleção egípcia se tornou a que mais sofreu pênaltis na história da Copa do Mundo, sem sofrer nenhum gol, com um total de três pênaltis defendidos.
A história começou com Essam El-Hadary, quando ele defendeu um pênalti da seleção saudita na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.
Na atual edição da Copa do Mundo, Mostafa Shubair defendeu dois pênaltis: o primeiro contra a seleção iraniana, na terceira rodada da fase de grupos, e o segundo contra a Argentina.