Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, pediu o endurecimento da punição ao Manchester City, além da saída imediata dos donos do clube.

De acordo com o jornal "The Sun", Jamie Carragher pediu que os donos do Manchester City sejam forçados a deixar o clube e exigiu uma punição ao clube que pode chegar a cinco anos.

O ídolo do Liverpool acredita que uma punição de suspensão por apenas uma temporada não seria suficiente após o veredicto chocante contra o gigante inglês.

Uma comissão independente condenou o Manchester City por cometer violações em larga escala das regras financeiras ao longo de nove anos, e a comissão concluiu que o clube ocultou mais de 830 milhões de libras esterlinas de financiamento por meio de acordos de patrocínio "fictícios" entre os anos de 2009 e 2018.

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O Manchester City nega veementemente ter cometido qualquer irregularidade e apresentou recurso contra o veredicto. Nenhuma punição será imposta até que esse processo seja concluído, havendo uma série de punições possíveis disponíveis.

Mas Carragher acredita que qualquer punição final deve se estender ao longo de várias temporadas, em vez de simplesmente punir o City com uma dedução de pontos enorme de uma só vez.

Falando no programa "The Overlap Fan Debate", apresentado pela "Sky Bet", ele disse: "Acho que, se as pessoas falam sobre uma dedução de 80 pontos ou 100 pontos, isso significa apenas mais de uma temporada que leva ao seu rebaixamento e depois você volta de novo".

Alguns jogadores vão sair

E prosseguiu: "E acho que alguns jogadores vão sair, mas acho que alguns deles vão dizer: posso aguentar isso por um ano. Além disso, cria uma relação com os torcedores, e ele será visto de forma muito positiva".

E continuou: "Mas acho que essa questão deve durar por muito tempo, acho que a punição deve ser ao longo de vários anos, de três a cinco anos, e depois disso os jogadores vão passar para outra fase".

Carragher também questionou como o City conseguiria manter suas maiores estrelas se a punição causasse grandes danos à receita do clube.

E acrescentou: "Mas depois vem o lado financeiro, como eles conseguem arcar com os salários desses jogadores se não tiverem dinheiro da Premier League?".

E acrescentou: "Se eles tiverem que pagar todo esse dinheiro, e você só puder gastar o dinheiro que eles ganham, vão ter que se ater a isso agora".

Em seguida, Carragher direcionou suas críticas à diretoria do Manchester City, incluindo o dono, o xeique Mansour, e o presidente do conselho administrativo, Khaldoon Al Mubarak.

O ex-zagueiro inglês questionou como os torcedores e os jogadores de maneira geral poderiam confiar em quem administra o clube caso o veredicto de condenação proferido contra o City seja mantido, apesar do recurso.

E disse: "Eu não sabia como os donos poderiam continuar. Como você pode confiar neles se forem comprovadamente culpados disso?"

E emendou: "O problema está na minha preocupação de que a coisa não seja da seguinte forma: se perderem o recurso, bem, sim, vamos seguir em frente, vamos aceitar nossa punição".

E completou: "Eles nunca vão admitir que estavam errados nessa questão, e sempre vão dizer que fomos vítimas de injustiça, que isso foi uma farsa, seja da própria Premier League ou de pessoas diferentes".

E continuou: "E acho que eles vão continuar enrolando, e acho que isso vai levar o esporte a afundar de vez".

E prosseguiu: "A questão quase precisa ser resolvida em prol do esporte, mas também em prol do Manchester City e de sua torcida, para superar essa fase, e não acho que eles jamais vão conseguir superar isso com essas pessoas."

A reputação dos excelentes jogadores do Manchester City

Mas Carragher insistiu que não se deve permitir que o escândalo financeiro que atingiu o City destrua a reputação dos excelentes jogadores que alcançaram o sucesso excepcional do clube dentro de campo.

E disse: "Sempre senti que eles eram culpados, manipularam os registros, trapacearam, os títulos devem ser retirados deles, mas quando penso na questão da forma como penso, não consigo mudar minha opinião em relação aos jogadores individualmente".

Carragher explicou: "Se eu estivesse no lugar de Kevin De Bruyne, David Silva ou Vincent Kompany, estaria muito irritado com o clube porque as pessoas estariam tendo essas conversas".

E emendou: "Não concordo necessariamente com isso porque olho para um jogador individualmente, ainda penso em Kevin De Bruyne chutando aquelas bolas com o pé direito, e acho que isso não tem nada a ver com o dono".

Por sua vez, a diretoria do clube insistiu em sua inocência ao longo de todo este caso, e o clube agora luta para anular as conclusões da comissão. Carragher admitiu que entende por que muitos torcedores do City continuam apoiando as pessoas que transformaram seu clube em uma força dominante.

E disse: "Sinto pena deles porque são pessoas que transformaram completamente seu clube de futebol em termos do que veem dentro de campo, e das conquistas de títulos".

E continuou: "Esses são como grandes governantes poderosos de um Estado-nação, e eles dizem: 'Estamos decididos, eu digo a vocês, eles estão errados nessa questão'."

E completou: "A questão é como, sabe, essas pessoas importantes, essas pessoas, esses torcedores talvez os admirem e os adorem profundamente, por causa do que proporcionaram ao seu clube de futebol. Eles estão muito à frente nessa questão."

E Carragher concluiu: "Sinto quase, de certa forma, que é muito difícil para os torcedores do City não dizer isso, e se apegar a isso pelo maior tempo possível."