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Davy KlaassenESPN
Siep Engelen
Traduzido por

Davy Klaassen manda recado claro a Marcos Leonardo após discussão em lance de pênalti em Groningen x Ajax

FC Groningen x Ajax
FC Groningen
Ajax
Eredivisie
D. Klaassen
M. Leonardo

Davy Klaassen não culpa Marcos Leonardo pelo episódio inusitado antes do pênalti que perdeu em FC Groningen x Ajax, afirmou após a partida à ESPN. Leonardo também queria fazer a cobrança, mas o capitão do Ajax não deixou. 

A cena chamou a atenção. Leonardo e Klaassen discutiram longamente em campo, e o capitão acabou perdendo o pênalti. 

"Leo sofreu o pênalti e queria cobrar. Mas combinado é combinado: eu cobro", afirmou o capitão do Ajax, primeiro da lista de cobradores. 

"Conversamos rapidamente sobre isso. Ele é atacante, quer marcar gols. É muito compreensível, mas naquele momento eu precisava assumir minha responsabilidade." 

Klaassen confirmou que não houve briga. "Talvez tenha parecido que estávamos brigando, mas não foi o caso." 

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Pouco depois, Klaassen pareceu cometer um pênalti ao dar um carrinho arriscado em Brynjólfur Willumsson, mas, após uma longa revisão do VAR, Dennis Higler decidiu não marcar a penalidade naquele lance. 

"Tive a impressão de que deslizei à frente dele, não em cima dele", disse Klaassen, concordando com Higler. "Nós dois passamos pela bola. Ele também não a acerta. Mas, enfim, não sou árbitro."

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