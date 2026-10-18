Davy Klaassen não culpa Marcos Leonardo pelo episódio inusitado antes do pênalti que perdeu em FC Groningen x Ajax, afirmou após a partida à ESPN. Leonardo também queria fazer a cobrança, mas o capitão do Ajax não deixou.

A cena chamou a atenção. Leonardo e Klaassen discutiram longamente em campo, e o capitão acabou perdendo o pênalti.

"Leo sofreu o pênalti e queria cobrar. Mas combinado é combinado: eu cobro", afirmou o capitão do Ajax, primeiro da lista de cobradores.

"Conversamos rapidamente sobre isso. Ele é atacante, quer marcar gols. É muito compreensível, mas naquele momento eu precisava assumir minha responsabilidade."

Klaassen confirmou que não houve briga. "Talvez tenha parecido que estávamos brigando, mas não foi o caso."

Pouco depois, Klaassen pareceu cometer um pênalti ao dar um carrinho arriscado em Brynjólfur Willumsson, mas, após uma longa revisão do VAR, Dennis Higler decidiu não marcar a penalidade naquele lance.

"Tive a impressão de que deslizei à frente dele, não em cima dele", disse Klaassen, concordando com Higler. "Nós dois passamos pela bola. Ele também não a acerta. Mas, enfim, não sou árbitro."