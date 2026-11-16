David Beckham entra na Justiça e exige nada menos que 38 (!) milhões de euros

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Sir David Beckham está furioso e levou a fabricante de perfumes Coty à Justiça, segundo diversos veículos da imprensa internacional. O ex-jogador descobriu que seus perfumes eram vendidos, entre outros lugares, em "um cesto de ofertas de um posto de gasolina" e exige nada menos que 38 milhões de euros, conforme documentos judiciais.

Beckham trabalha há anos com a Coty, que lançou mais de trinta perfumes com seu nome. No Reino Unido, as fragrâncias geralmente custam cerca de 20 libras por frasco. Segundo a DB Ventures, que administra os direitos comerciais sobre o nome de Beckham, a Coty não cumpriu os acordos sobre os pontos de venda.

Em documentos apresentados à Suprema Corte de Nova York, a DB Ventures afirma que os perfumes foram vendidos de uma maneira contrária à vontade de Beckham. Os produtos teriam sido encontrados na Poundland, uma rede britânica de lojas de baixo custo, e em um "cesto de ofertas de um posto de gasolina".

Segundo os advogados de Beckham, a venda nesses locais prejudica a imagem de sua marca. A DB Ventures quer preservar cuidadosamente a imagem exclusiva e luxuosa construída pelo ex-jogador da seleção inglesa. Nos documentos judiciais, os advogados chegam a falar em "desespero e ganância" por parte da Coty.

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Segundo a DB Ventures, a Coty vendeu pelo menos US$ 24 milhões (mais de 22 milhões de euros) em produtos de Beckham por meio de lojas não autorizadas. A empresa exige, por isso, um total de US$ 41 milhões em indenização e compensação, o equivalente a cerca de 38 milhões de euros.

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Além disso, a Coty teria declarado uma receita líquida US$ 123 milhões abaixo do valor real. Com isso, a empresa de Beckham afirma ter deixado de receber cerca de US$ 6 milhões em royalties. A Coty apresentou sua defesa e pede à Justiça que rejeite a ação.

A Coty nega ter vendido os perfumes de Beckham por meio da Poundland. A fabricante também afirma que cabe a ela decidir em quais pontos de venda as fragrâncias são oferecidas.

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Beckham se aposentou do futebol em 2013 e, depois disso, construiu um amplo império empresarial. Segundo a imprensa britânica, ele recebeu neste ano dividendos de US$ 51 milhões, em parte graças a parcerias lucrativas ligadas à Copa do Mundo.

Ao lado da mulher, Victoria, que também é uma empresária bem-sucedida, Beckham tem um patrimônio conjunto estimado em cerca de 1,4 bilhão de euros na edição mais recente da Sunday Times Rich List.